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竊賊半夜潛入工地行竊 被警活逮還辯睡不著來工作

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

竹北警分局26日凌晨接獲民眾報案，指出復興一街的某建案工地有不明男子闖入，警方立刻聯繫工地主任，確認不是工地人員後進入盤查，沒想到該名男子還十分鎮定，向員警謊稱自己是工人，半夜睡不著覺才來工地整理鷹架，理由讓警方都忍不住笑出來。

據了解，這處位於竹北市復興一街的建案工地在過年期間放假，沒想到堆置在工地內的物品疑似因此被有竊盜通緝犯身分的徐姓男子（34歲）盯上，竟選在凌晨3點闖入行竊，還不慎發生聲響驚動周邊住戶。

警方獲報後到場，只見工地大門旁停著機車，隨後先是聯繫工地主任，詢問是不是有工人待在工地，沒想到工地主任也疑惑，還在過年，根本沒工人待在工地內，員警隨即進入工地內，搜尋男子蹤影。

此時男子竟躲在工地流動廁所旁，被員警發現後才默默走出，但態度鎮定，還向員警試圖辯解自己是工地的工人，只是因為半夜睡不著覺，才會想到來工地整理物鷹架，但員警早經由工地主任確認男子並非工人，且根本沒有人會摸黑在工地工作，立即就將他上銬帶回。

竹北警方表示，徐姓男子為竹北地區竊盜通緝犯，當場予以逮捕上銬，全案已移請新竹地檢署偵辦，同時呼籲工地裝設監視器，避免宵小趁機行竊。

男子潛入工地行竊，被抓到還辯稱自己是工人，半夜睡不著所以來整理鷹架。記者巫鴻瑋／翻攝
男子潛入工地行竊，被抓到還辯稱自己是工人，半夜睡不著所以來整理鷹架。記者巫鴻瑋／翻攝

通緝 竊盜 監視器

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