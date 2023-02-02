桃園八旬婦出門一上午家屬找嘸人 熱心外送員助返家

桃園市觀音區一名85歲老婦人今上午外出購物迷路，被熱心外送員發現她在街頭徘徊半天，幫忙報警求助，員警到場後利用老婦姓名查出戶籍資料，將她平安護送返家，讓遍尋不著的家屬十分感動。

大園分局新坡派出所今天上午11時許接獲一名外送員報案，自稱在送餐途中多次經過觀音區建國路，發現一名老婦不停在同個路段徘徊，認為她可能迷路需要協助，請警方派員到場了解情況。

警員楊逸祥、沈家倫獲報前往關心，只見這老婦人的身體被寒風吹得不停發抖；老婦用虛弱的聲音向員警表示，她早上7點多出門要採買拜拜用的物品，但卻不小心走錯路，越走越遠，連自己身在何處都不清楚，才會在路上來回徘徊。