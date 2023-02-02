快訊

婦人3年奔走把機械車位變平面 突破困難省下上千萬代金

烏克蘭很快就能收復克里米亞？傳五角大廈評估不太可能

超級慘況！鐵粉曝「日本壽司郎」店面空無一人 被脫序屁孩害慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園八旬婦出門一上午家屬找嘸人 熱心外送員助返家

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區一名85歲老婦人今上午外出購物迷路，被熱心外送員發現她在街頭徘徊半天，幫忙報警求助，員警到場後利用老婦姓名查出戶籍資料，將她平安護送返家，讓遍尋不著的家屬十分感動。

大園分局新坡派出所今天上午11時許接獲一名外送員報案，自稱在送餐途中多次經過觀音區建國路，發現一名老婦不停在同個路段徘徊，認為她可能迷路需要協助，請警方派員到場了解情況。

警員楊逸祥、沈家倫獲報前往關心，只見這老婦人的身體被寒風吹得不停發抖；老婦用虛弱的聲音向員警表示，她早上7點多出門要採買拜拜用的物品，但卻不小心走錯路，越走越遠，連自己身在何處都不清楚，才會在路上來回徘徊。

員警隨即利用老婦姓名查詢戶役政系統，順利得知她的住處，將她護送返家。這時老婦的孫子剛好開車回來，他見到奶奶後激動地表示，他已在外找了一個早上，心裡非常著急，幸好有員警的熱心幫忙，才讓奶奶得以平安返家。

桃園市觀音區85歲婦人今早外出採買迷路，被熱心外送員察覺有異報案，警方順利查出身分將她送回。記者楊湛華／翻攝
桃園市觀音區85歲婦人今早外出採買迷路，被熱心外送員察覺有異報案，警方順利查出身分將她送回。記者楊湛華／翻攝

外送員 奶奶 桃園

延伸閱讀

布局桃園立委選舉 藍、綠營人選煙硝味重

「XD」千元鈔現身新北中和 他買火鍋跟外送員說「不用找了」得逞

「披薩30分鐘保證送達」為何成配送惡夢？韓國外送員的競速勞動悲歌

小年夜送餐遇客人送大紅包 外送員大樂：我愛過年

相關新聞

值勤時配槍睡覺遭檢舉 航警局保警小隊長被調職嚴懲

航空警察局保安警察大隊一名小隊長，遭人檢舉在執行塔台勤務時配槍睡覺，航警局回應，該員違反勤務紀律屬實，已調為非主管職務並...

影／空拍畫面曝光！台南塑膠工廠竄猛烈濃煙 恐燒至深夜

台南市西港區塑膠工廠今下午傳出火警，因廠區堆置甲苯易燃溶劑，火勢一發不可收拾，現場大量濃煙竄升，空拍畫面曝光，更令人怵目...

鞭炮聲嚇飛她的寶貝鴨 騎士撿到驚訝「這隻要上萬元」

高雄美濃薛姓飼主飼養1隻要價上萬的寵物「柯爾鴨」，該鴨因品種特別，市值可達上萬元，但日前因戶外燃放鞭炮，嚇得牠飛越家中柵...

印尼籍男子逾期未歸 疑酒駕騎車自摔傷勢嚴重

一名印尼籍男子昨天下午4點多疑似酒駕騎乘機車，行經苗栗縣140縣道卓蘭鎮白布帆路段時發生自摔，傷勢嚴重，送醫搶救後轉至加...

影／6旬婦爬台中長壽山 跌倒右腳當場變形骨折

農曆春節10天，台中市就發生6起山難。今天61歲嚴女一行3人挑戰和平區長壽山，登山途中嚴跌倒，造成右腳變形骨折，對外求救...

影／金門養雞場火警雞飛狗跳 消防人員馳速滅火

位在金門縣金城鎮庵前附近雞舍今天中午傳出火警，由於離市區很近，濃濃的黑煙連城區都看得相當清楚，消防人員獲報到場，僅花了7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。