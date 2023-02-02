停車場柵欄感應不穩 後車按喇叭他怒比中指下場慘了

新北市新莊區張姓男子昨天晚上準備從幸福東路某停車場開車離去，疑因柵欄機器電子感應不穩定，張男在出口處前後倒車多次，後車王男久候不耐直問「要嚕多久？」張男不爽下車理論，還怒比中指後才離去。王男不甘受辱提告妨害自由、妨害名譽，警方受理已循線通知張男到案說明。

經調查，張姓男子（38歲）昨天（1日）晚上6時40分左右，他開車準備駛離新北市新莊區幸福東路113號旁停車場。孰料車開至出口處，疑因柵欄機器電子感應不穩定，張男前進後退倒車多次，依舊沒法成功駛離。

駕車在後的王姓男子（25歲）久候不耐，對張男直問「要嚕多久？」此話一出，惹火張男下車嗆聲「你要怎樣」理論，兩人一番爭執，張男帶著怒氣返回車內。孰料柵欄升起，張男卻沒立即開走，而是朝王連比兩次中指才離去。

張男比中指，讓王男直覺受辱，隨即向轄區警報案提告妨害自由、妨害名譽，並將整個過程貼文臉書社群，並寫到「柵欄第二次為你打開了，你還故意不走，比我兩次中指？那就交給司法了」。