鞭炮聲嚇飛她的寶貝鴨　騎士撿到驚訝「這隻要上萬元」

高雄美濃薛姓飼主飼養1隻要價上萬的寵物「柯爾鴨」，該鴨因品種特別，市值可達上萬元，但日前因戶外燃放鞭炮，嚇得牠飛越家中柵欄後走失。薛女發現心愛寵物失蹤，便報警求助；警方獲報發現鴨子被另名男子撿走，隨後也順利將鴨領回還給飼主。

據了解，60多歲的薛女，共飼養7隻柯爾鴨，8隻紅面番鴨及10隻雞，走失的那隻名叫「寶寶」是隻純白色的公鴨，且飼養約2年多，平時還會帶著牠上路散步，對每隻禽鳥都寵愛有加。

但日前農曆正月初九「天公生」，薛女附近的社區燃放鞭炮，嚇到「寶寶」牠竟直接飛越家中柵欄溜上大街，直到飼主發現牠走失，便著急得跑到旗山分局中壇派出所求助。

警方獲報展開調查，透過調閱周邊監視器，發現鴨子走車來人往的路上，還險遭路過車輛碰撞，差點成了車下亡魂，所幸，被另名好心的鄭姓男騎士發現，將鴨帶回飼養。

由於鴨子沒有腳環，且外觀乾淨，鄭男認為並非野鴨，正當苦愁找不到飼主時，警方已循線聯繫到他，隨後派員協助領回，並交還給飼主。