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犯罪集團辯稱偽鈔是魔術道具 雲檢3點質疑打臉

中央社／ 雲林縣2日電

以廖男為首的偽鈔集團遭檢警查獲時辯稱1.2億元偽鈔是魔術道具，且販售廣告有標示警語，雲林地檢署提出中央銀行認定的仿真程度等3點質疑，順利將廖姓男子等人繩之以法。

雲林縣警察局今天召開破獲千元偽鈔集團記者會，記者會上擺滿了大量偽鈔、電腦等犯罪工具。

雲林地檢署主任檢察官吳文城接受媒體聯訪時表示，廖姓男子原本從事製作魔術道具，印刷玩具鈔票當作道具，之後越做越仿真，又因缺錢花用，去年底開始在網路販售面額2000元、1000元、500元和100元的偽鈔。

吳文城說，為釐清偽鈔流向，專案小組展開3波搜索行動，兵分18路，查扣面額合計1億2088萬2000元的偽鈔、偽鈔設計圖檔、交易對話紀錄等證物。

廖男等人遭逮捕時矢口否認犯案，還強調1億多元偽鈔是魔術道具，偽鈔上有印製玩具鈔票、魔術印製廠等字樣，與真鈔不同，且在網路販售時也有加註文字，說明僅供道具使用，請勿詐欺行為。

吳文城指出，市售的玩具鈔一包有數十張，每包售價不到10元，而偽鈔集團賣給下游時，1張偽鈔賣新台幣1元，但放上蝦皮網購時一張賣5到6元，明顯超過市場行情。

檢方指出，專案小組在搜索偽鈔集團本部時，掃描機內有一張100元真鈔，編號為「KY561419JS」，偽鈔集團以此為範本進行印製偽鈔，所幸及時查獲，未讓這些偽鈔流出市面。

雲林地檢署認為，偽鈔集團所販售的偽鈔價格高於一般市售玩具鈔、中央銀行認定仿真程度和大量印製等3點質疑，且有反覆實施之虞，將廖姓男子等6人向法院聲請羈押獲准，遏止偽鈔竄流。

雲林 記者會 鈔票

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