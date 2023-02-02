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懷疑女友劈腿砸車洩憤 醋男藏手指虎再添一罪
桃園一名劉姓男子懷疑同居女友劈腿徐姓男子，前年11月醋意大發，夥同友人分持球棒砸毀徐男轎車，被控毀損他人物品，未料警方登門逮人時，座車又被搜出手指虎，再添違反槍砲刀械彈藥管制條例罪名，經桃園地院審理，最後被依毀損、未經許可持有刀械2罪分判5月和3月徒刑，合併應執行7月，得意科罰金。
判決指出， 劉男懷疑女友讓他戴綠帽，前年11月16日凌晨與蔡姓友人（另案通緝中）、綽號「阿亮」男子分持球棒到徐男住處砸車洩憤，造成徐男轎車擋風玻璃、車窗玻璃和引擎蓋鈑金，結果當天晚上警方持搜索票登門逮人，座車不僅被搜出2支作案用球棒，還找到1只手指虎。
審理時，劉男坦承不諱；法院認為，劉男毀損他人財物，行為惡劣，嚴重侵害社會治安，未經許可持有刀械也對社會安寧及民眾安全構成潛在威脅，雖坦承犯行，但未能與徐男和解，且徐男請求從重量刑，因此量處其刑。
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