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桃園市府前違停無視員警 宿醉男還想上車被拉下法辦

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子今早在桃園市府前違規停車，對警方勸阻鳴笛充耳不聞，被盤查時被發現一陣濃濃酒味，原來是他昨晚喝酒宿醉，酒測值高達0.42，事後還想返回車上，被員警拉回，詢後被依公共危險罪嫌送辦。

有網友今上午在臉書「桃園爆報（二）」貼出照片，疑似一名男子在桃園市政府外、桃園區縣府路300號旁違停，但疑似不理會警方鳴笛，經酒測後被員警帶走。

警方調查，中路派出所員警今天上午9時許，在桃園區縣府300號前勸導違規停車，發現林姓男子（57歲）坐在已發動的轎車上，車子並排停在路邊，便在後方鳴笛勸離。

員警見林男沒有動作，便上前關切；林男一搖下車窗，濃濃酒味撲鼻而來，員警立刻請他下車，配合酒測，酒測值每公升0.42毫克，已經違規。

據了解，林男昨晚喝了一整瓶黃酒，今上午還在宿醉。

林男酒測後動身要回車上拿放在副駕駛座的鑰匙；員警勸導無用，又擔心他上車後恐上鎖駛離，便將他拉下車並帶回派出所，全案詢後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

桃園林姓男子（右）宿醉，今上午違停在桃園市政府外路旁，被員警發現並法辦。記者楊湛華／翻攝
桃園林姓男子（右）宿醉，今上午違停在桃園市政府外路旁，被員警發現並法辦。記者楊湛華／翻攝
桃園林姓男子宿醉，今上午違停在桃園市政府外路旁，被員警發現並法辦。圖／翻攝自「桃園爆報（二）」
桃園林姓男子宿醉，今上午違停在桃園市政府外路旁，被員警發現並法辦。圖／翻攝自「桃園爆報（二）」

桃園 酒測 鑰匙

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