72歲翁紅燈過路一半又折返 騎士閃不掉碰撞重摔不治
王姓男子昨騎乘機車行經台北市松江路，綠燈直行，卻遇楊姓男子橫跨道路，過一半又折返，王男閃避不及撞上楊男，噴飛重摔後送醫不治，楊男則身受擦挫傷，無大礙，警方介入後依過失致死罪嫌將楊男送辦。
警方調查，32歲王男昨早10時許騎車沿中山區松江路南往北方向行駛，經農安街口時，72歲楊男沿農安街西往東方向橫跨道路，卻見號誌紅燈，過到一半就折返，王男閃避不及，撞上楊男後噴飛，撞擊路旁變電箱重摔在地。
救護人員到場發現，楊男全身受擦挫傷，意識清楚，王男則大量出血，意識模糊，雙雙送醫後，王男經急救1小時不治身亡，楊男則無生命危險。
警方介入後，確認王男酒測值為0，案發時楊男號誌紅燈，楊男事後稱「只是要到對面搭計程車回家，不知道發生什麼事」，警詢後依過失致死罪嫌將楊男送辦。
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