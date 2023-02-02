72歲翁紅燈過路一半又折返 騎士閃不掉碰撞重摔不治

王姓男子昨騎乘機車行經台北市松江路，綠燈直行，卻遇楊姓男子橫跨道路，過一半又折返，王男閃避不及撞上楊男，噴飛重摔後送醫不治，楊男則身受擦挫傷，無大礙，警方介入後依過失致死罪嫌將楊男送辦。

警方調查，32歲王男昨早10時許騎車沿中山區松江路南往北方向行駛，經農安街口時，72歲楊男沿農安街西往東方向橫跨道路，卻見號誌紅燈，過到一半就折返，王男閃避不及，撞上楊男後噴飛，撞擊路旁變電箱重摔在地。

救護人員到場發現，楊男全身受擦挫傷，意識清楚，王男則大量出血，意識模糊，雙雙送醫後，王男經急救1小時不治身亡，楊男則無生命危險。