影／屏鵝公路區間測速13日重啟 車城尖山段惹議縣警局說分明

屏東縣去年3月啟動台1線佳冬戰備跑道及台26線車城尖山段區間測速，因「種樹百里」施工自8月起暫停執法半年，縣警局定13日起恢復執法，而尖山段平日車流量不多、測速路線長達約5公里，啟用5個月取締高達3萬5519件，引發「 搶錢」、「懲罰屏南人」罵聲，當地3位縣議員都建議取消或縮短，縣警局長蔡文峰今天親自說明設置的必要性，並強調該段超速取締近八成是外地人。

屏東縣去年3月1日啟動3處區間測速路段，分別是省道台1線佳冬戰備跑道南、北向約3.6公里，省道台26線尖山段（南向約4.7公里、北向約5.2公里），和省道台9線獅子鄉草埔段南、北向約2.7公里。3處路段限速均70公里，前兩段在去年執法5個月期間，佳冬戰備道共取締5131件，尖山段高達3萬5519件，每張罰款1600元以上，躍升為全縣「區間測速取締王」。

縣警局前天公告因屏鵝公路施工暫停執法的佳冬戰備道和車城尖山段，13日起恢復執法，由於車城尖山段民間反彈聲浪大，縣警局長蔡文峰今天偕交通隊長親自對外說明設置的必要性，該段設置緣起為民國108年交通大學辦理交通部道安會「道路交通安全觀測指標」輔導屏東縣，明定尖山路段為超速失控高風險因子路段，警局隔年由交通部補助391萬建置區間測速，3月啟用。

據交通隊統計，該段近5年交通事故，呈現分布於接近起點路口處及後半段轉彎較多地方，顯示因直線加速後連續轉彎，易造成車輛間速度差，導致事故易發生，近5年車禍事故共131件，死傷事故件數占77%，該段自撞車禍事故比例高達79%，多與超速失控有關。

交通隊說，在地人雖違規比例不高(7%)，但因位置無人居住，易輕忽事故嚴重性，設置速度管理設備，確有助於降低事故死傷嚴重度，它以防制超速違規肇事、降低事故死傷嚴重度為目的，絕非以掣單告發民眾為目標；該段南下約花3分33秒，北上3分51秒，約莫唱一首「國境之南」歌的時間就過去了。