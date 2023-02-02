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英籍教師開工單車卻遭竊 中山警半小時逮竊嫌尋回失車
台北市警方日前接獲一名英國籍女子報案，通勤用的單車停在路邊不翼而飛，員警調閱相關監視器搜尋鎖定竊嫌身分，加強巡查半小時就將王姓慣竊查捕到案，尋回失竊單車。
警方調查，26歲英國籍女子在台授教，平時騎乘單車通勤上班，春節假期將單車停放中山區林森北路巷弄內，1月26日深夜要騎車時，卻發現車輛不翼而飛，立刻報警處理。
轄區中山一派出所獲報後調閱監視器畫面，發現19歲王姓男子1月23日趁四下無人，將上鎖的單車整輛抬走，員警研判王男居住林森北路一帶，旋即前往周邊巡查，約30分鐘就發現王男騎乘失竊單車出現。
據悉，王男平時無業，先前也曾在林森北路周遭涉犯竊盜；他面對員警攔查支吾其詞，交代不清車輛來源，見紙包不住火只好坦承犯行，詢後遭依竊盜罪嫌送辦。
事後女子對於車輛遭竊、報案半小時即尋回感到驚訝，直呼台灣警察效率極高，感謝員警協助；警方呼籲，警察對於不法定將嚴辦，有心人士切勿僥倖，以身試法。
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