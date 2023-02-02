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「XD」千元鈔現身新北中和 他買火鍋跟外送員說「不用找了」得逞

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

雲林地檢署昨天執行搜索，在新北市一間印刷廠查扣1億2088萬2000元偽鈔，包括「HR484268XD」千元鈔票，新北市中和警方今天指出，日前接獲轄內第一起HR484268XD假鈔報案，犯嫌是買熊貓外送時，跟外送員說「不用找了」快步離去得逞，提醒民眾小心。

中和警方1月11日晚上6點多，接獲34歲張姓熊貓外送員報案，他說客人買豆腐火鍋約984元，以現金付款，掏出一張千元鈔票後稱「不用找錢了」，變快步騎車離去；事後發現千元鈔票材質有異，又序號是「HR484268XD」，認定是假鈔報警。

警方循線調閱監視器畫面，釐清犯嫌是41歲林姓男子，他到案稱「忘記鈔票來源」，態度消極，警詢後被依行使偽造貨幣及詐欺罪嫌，函送法辦。

警方呼籲，「HR484268XD」鈔票材質粗糙，一摸便可知，提醒民眾收受千元鈔票時，務必留意，若涉犯行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，將面臨3年以上10年以下有期徒刑，勿心存僥倖。

新北市中和警方日前接獲轄內首起「HR484268XD」假鈔報案，循線通知犯嫌到案後送辦。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方日前接獲轄內首起「HR484268XD」假鈔報案，循線通知犯嫌到案後送辦。記者翁至成／翻攝

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