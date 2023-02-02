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太扯了！臉書老公被海盜槍擊 林口婦人匯款3千美金受阻
新北市林口區1名六旬婦人，自以為跟臉書認識的陌生人談戀愛，果不其然，被灌1個多月迷湯之後，素未謀面的「老公」就在岸上遭海盜槍擊中彈，開口借3千美元醫藥費，還可用虛擬貨幣、刷二維碼付款，幸好在銀行匯款時被勸阻。
婦人昨天到銀行準備匯款到海外，行員詢問用途，聽說是要借錢給網路認識的朋友，直覺又是詐騙集團，立刻報警協助。林口警分局忠孝派出所警員邱臻亮、洪睿廷到場，婦人自稱和對方交往一陣子，他受傷住院手術急需用錢。
原來雙方1個多月前在臉書認識，互加LINE好友經常聊天，男子滿口甜言蜜語親暱稱呼「親愛的」、「我的愛」、「我可愛的妻子」，令婦人心花怒放自認為在談戀愛。
昨天凌晨男子突然傳來訊息，聲稱在岸上遭到海盜襲擊，許多士兵喪命，還有工程師被綁架，他的腿也中彈需要手術，失血很多非常痛苦，開口借錢3千美元支付手術押金，還附上多張血淋淋的傷口照片，甚至說明可買虛擬貨幣、刷二維碼付款。
婦人因此天亮之後，到銀行臨櫃辦理匯款。員警一聽對方編的故事，就覺得太過荒唐，細心講解類似詐騙手法，婦人才恍然大悟，接受建議封鎖對方帳號不再聯繫，也向銀行員及警方致謝。
林口警分局提醒，網路交友詐騙頻傳，凡先誘使人陷入情網，再用各種理由借錢要求匯款，只要涉及金錢往來便極可能是詐騙，遇此情況均可撥打110或165反詐騙專線求證，避免感情、錢財兩頭空。
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