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17歲男闖紅燈撞黃牌大重機 警到場發現「被撞的也違規」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市17歲張姓男子前天晚上騎車闖紅燈，擦撞路口左轉的黃牌大重機，張男連人帶車噴飛倒地，所幸送醫後無大礙。警方製作筆錄時，不只發現張男無照駕駛，也意外發現黃牌大重機騎士是「越級駕駛」，他沒有大型重機駕照，雙雙一併開罰。

警方1月31日晚上6點47分獲報，新店區安一路與車子路口有車禍趕抵，發現張男未成年無照駕駛，從安一路往三峽方向，闖紅燈直行，擦撞對向欲左轉的黃牌重機騎士46歲戴姓男子。

張男連人帶車噴飛倒地，身體多處擦挫傷，而戴男則是膝蓋擦挫傷，至於戴男後座乘客沒有受傷。警方確認張男無照駕駛、戴男是越級駕駛，違規情事均依法開罰。

新北市17歲少年前天晚上無照駕駛闖紅燈，在路口擦撞黃牌大重機後，連人帶車噴飛，受傷送醫。記者翁至成／翻攝
新北市17歲少年前天晚上無照駕駛闖紅燈，在路口擦撞黃牌大重機後，連人帶車噴飛，受傷送醫。記者翁至成／翻攝
新北市17歲少年前天晚上無照駕駛闖紅燈，在路口擦撞黃牌大重機後，連人帶車噴飛，受傷送醫。記者翁至成／翻攝
新北市17歲少年前天晚上無照駕駛闖紅燈，在路口擦撞黃牌大重機後，連人帶車噴飛，受傷送醫。記者翁至成／翻攝
新北市17歲少年前天晚上無照駕駛闖紅燈，在路口擦撞黃牌大重機後，連人帶車噴飛，受傷送醫。記者翁至成／翻攝
新北市17歲少年前天晚上無照駕駛闖紅燈，在路口擦撞黃牌大重機後，連人帶車噴飛，受傷送醫。記者翁至成／翻攝
新北市17歲少年前天晚上無照駕駛闖紅燈，在路口擦撞黃牌大重機後，連人帶車噴飛，受傷送醫。記者翁至成／翻攝
新北市17歲少年前天晚上無照駕駛闖紅燈，在路口擦撞黃牌大重機後，連人帶車噴飛，受傷送醫。記者翁至成／翻攝

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