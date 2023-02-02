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值勤時配槍睡覺遭檢舉 航警局保警小隊長被調職嚴懲

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

航空警察局保安警察大隊一名小隊長，遭人檢舉在執行塔台勤務時配槍睡覺，航警局回應，該員違反勤務紀律屬實，已調為非主管職務並調整服務單位，並且因影響警察機關形象加重懲處，後續將加強要求落實勤務紀律。

航警局保安警察大隊第一隊隊長李俊明表示，警方依檢舉人提供畫面清查相關監錄影像，初步查處違反勤務紀律屬實，將本於「不護短、不庇縱」原則嚴懲不貸。

李俊明指出，郭姓小隊長行為遭檢舉並引發負面輿情，已影響警察機關形象且不適任主管職務，已調整為非主管職務、調整服務單位並加重懲處，後續將加強要求落實勤務紀律，並列為重點督導單位加強督導，同時指派幹部加強導帶勤，維護機場安全與秩序。

看過爆料照片的航警私下透露，應該是1、2年前拍的照片，而且拍攝地點在管制區內，應該是同分隊的同事拍攝的。他也補充，郭姓小隊長平常管理下屬時蠻嚴的，工作也很盡責，但執勤時睡覺是事實，希望他謹記教訓。

航警局保安大隊一名小隊長遭人檢舉在塔台管制區值勤時睡覺，遭航警局調離單位並加重懲處。圖為桃園機場塔台。記者黃仲明／攝影
航警局保安大隊一名小隊長遭人檢舉在塔台管制區值勤時睡覺，遭航警局調離單位並加重懲處。圖為桃園機場塔台。記者黃仲明／攝影

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