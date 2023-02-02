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影／不演了！偽鈔直接印中央銀行 警直搗印刷廠扣1.2億

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

全台假鈔流竄，民眾已起戒心，偽鈔集團再次改良，最新版偽鈔大剌剌印上中央銀行印章，雲林地檢署昨執行搜索，在新北市一間印刷廠查扣1億2088萬2000元偽鈔、偽鈔設計圖檔及交易對話紀錄等證物，印刷廠負責人38歲廖男等6人遭羈押禁見。

雲林一名計程車司機今年1月收到乘客用偽鈔付款，當下立即識破偽鈔，要求「換一張」，乘客才從錢包拿出真鈔付款；事後，計程車司機向警方報案，警方苦尋監視器追人，1月7日南下屏東縣找到駕駛油罐車的36歲張男，並從張男口中得知，是向友人32歲黃男購買偽鈔，1月8日在高雄市拘捕黃男。

警方擴大偵辦，1月13日前往高雄追查黃男偽鈔上游，帶回蝦皮賣家35歲朱男。據了解，朱男以每張1元成本向新北印刷廠進貨1100萬張偽鈔，以魔術鈔票之名在蝦皮賣場販售，魔術鈔票每張賣5元，較逼真版本每張賣7元，獲利高達5倍以上。

檢警掌握情資後，昨天再次發動搜索，到新北市印刷廠直搗黃龍，帶回印刷廠負責人38歲廖男及員工36歲洪男、58歲李男等人到案說明，查扣1億2088萬2000元偽鈔、偽鈔設計圖檔、交易對話紀錄等證物。

檢察官吳文城說，清點偽鈔共有1萬7千多張百元鈔、2千多張五百元鈔、12萬4千多張千元鈔、1千多張貳千元鈔，合計約1億2000多萬元，編碼就是在全台流竄「HR484268XD」千元偽鈔與「CQ281880VJ」百元偽鈔；另，發現大量新版「KY561419JS」百元偽鈔，未流出市面就被查扣。

檢方複訊認為，廖男、洪男、李男涉犯妨害國幣懲治條例第3條第1項偽造紙幣、刑法第195條第1項之偽造通用紙幣等罪嫌疑重大，張男、黃男、朱男涉犯刑法第196條第1項收集、交付偽造通用紙幣等罪嫌疑重大，6人均有羈押之原因及必要，陸續向法院聲請羈押獲准。

雲林縣長張麗善說，目前預估已有90萬張流入市面，偽鈔流通將導致經濟問題與貨幣信用受損，肯定警方團結、分工合作破獲偽鈔集團，也提醒民眾拿到錢時要辨別真偽。

檢察長張春暉說，偽造新台幣將處以重罰，依妨害國幣懲治條例第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依中華民國刑法第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，勿心存僥倖。

雲林縣長張麗善（左四）今到縣警局發紅包慰問，肯定警察破案有功。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左四）今到縣警局發紅包慰問，肯定警察破案有功。記者黃于凡／攝影
雲林地檢署指揮偵辦，查扣1.2億元偽鈔。圖／虎尾分局提供
雲林地檢署指揮偵辦，查扣1.2億元偽鈔。圖／虎尾分局提供
新北市一間印刷廠印製偽鈔被查扣，在電腦發現設計圖檔。記者黃于凡／攝影
新北市一間印刷廠印製偽鈔被查扣，在電腦發現設計圖檔。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今到縣警局發紅包慰問，肯定警察破案有功。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今到縣警局發紅包慰問，肯定警察破案有功。記者黃于凡／攝影
新北市一間印刷廠印製新台幣偽鈔及日幣、美金均被查扣。記者黃于凡／攝影
新北市一間印刷廠印製新台幣偽鈔及日幣、美金均被查扣。記者黃于凡／攝影
新北市一間印刷廠印製新台幣偽鈔及日幣、美金均被查扣。記者黃于凡／攝影
新北市一間印刷廠印製新台幣偽鈔及日幣、美金均被查扣。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今到縣警局發紅包慰問，肯定警察破案有功。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今到縣警局發紅包慰問，肯定警察破案有功。記者黃于凡／攝影
雲林地檢署指揮偵辦，查扣1.2億元偽鈔。圖／虎尾分局提供
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