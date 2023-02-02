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婦人「倒栽蔥」在圳溝離奇身亡 檢警將調查死因
苗栗縣卓蘭鎮新榮里昨天中午發生婦人離奇死亡案件，66歲廖姓婦人昨天中午近1點被發現在住家附近的灌溉水圳溝裡頭下腳上「倒栽蔥」，身體還被溝蓋壓住，被發現時已死亡，警方今天報請檢方相驗，進一步調查意外發生原因。
死者昨天上午11點左右出門，但中午未回家用餐，接近1點左右有鄰居發現婦人身體「倒栽蔥」在離家約200公尺的一處水圳溝裡，人被鐵製水溝蓋板壓住，只露出雙腿在外。
救護人員據報趕到將她拉起，但婦人已明顯死亡。家屬表示，婦人在菜園種青蔥，昨天出門要去水圳將灌溉用水分流到支流，不知為何發生意外。
婦人是因身體不適或其他原因在圳溝蓋處身亡，警方今天已報請檢方相驗，進一步調查婦人死因。
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