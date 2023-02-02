中和警追捕拒檢賓士開三槍 誤殺後座乘客被訴過失致死

新北市中和警分局中原派出所張姓警員，去年3月追緝拒檢車輛朝開三槍，後座乘客鍾男右腦中彈，送醫急救不治。新北地檢署認為車輛未有攻擊行為，張員開槍不符比例原則，依過失致死罪起訴。

檢方調查，去年3月10日晚間近11時許，林姓男子無照駕駛懸掛假車牌的賓士車，載著藍姓女友以及洪姓、鍾姓兩名男友人行經新北市中和區，被執行巡邏勤務的張員發現，響笛要車輛停車受檢，林男卻加速逃離，一路上還不停闖紅燈、蛇行以躲避追捕。

張員一路追捕林男車輛到景平路393號前，發現對方車輛被困車陣中，一下車就持槍朝林的車後面開三槍，造成後座鍾男頭部中彈，急救後仍不治。

檢方認為，林雖不服攔查並駕車逃逸，但並沒有對警員或路人做出明顯衝撞、攻擊行為，張員未受到立即危害，若欲逮捕犯嫌，應斟酌使用較不危及人命方式達成，況且林欲逮捕的僅是懸掛偽造車牌的現行犯。