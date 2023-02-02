中和警追捕拒檢賓士開三槍 誤殺後座乘客被訴過失致死
新北市中和警分局中原派出所張姓警員，去年3月追緝拒檢車輛朝開三槍，後座乘客鍾男右腦中彈，送醫急救不治。新北地檢署認為車輛未有攻擊行為，張員開槍不符比例原則，依過失致死罪起訴。
檢方調查，去年3月10日晚間近11時許，林姓男子無照駕駛懸掛假車牌的賓士車，載著藍姓女友以及洪姓、鍾姓兩名男友人行經新北市中和區，被執行巡邏勤務的張員發現，響笛要車輛停車受檢，林男卻加速逃離，一路上還不停闖紅燈、蛇行以躲避追捕。
張員一路追捕林男車輛到景平路393號前，發現對方車輛被困車陣中，一下車就持槍朝林的車後面開三槍，造成後座鍾男頭部中彈，急救後仍不治。
檢方認為，林雖不服攔查並駕車逃逸，但並沒有對警員或路人做出明顯衝撞、攻擊行為，張員未受到立即危害，若欲逮捕犯嫌，應斟酌使用較不危及人命方式達成，況且林欲逮捕的僅是懸掛偽造車牌的現行犯。
檢方認為，張員所為並未顧及車輛後方乘客安全，也未選擇對危害較小的位置射擊，就逮捕犯嫌的公共利益與被害人死亡結果間，顯然輕重失衡，有違比例原則，依過失傷害罪起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言