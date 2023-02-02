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影／畫面曝光！中警抓假車牌駕駛拒捕 4槍射輪歹徒逃逸

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在今天上午9時許巡邏時，發現一輛黑色Lexus轎車，懸掛假車牌，警方趁該車停等紅燈時圍捕，未料駕駛拒捕，衝撞後逃逸，警方朝左後輪開4槍，該車在惠文路、文心一路自撞設備箱、路燈桿後，徒步逃逸，留下車內女友人，警方正循線查緝。

第六警分局市政所今天上午9時許巡邏，經過西屯區文心路、台灣大道時，發現一輛黑色Lexus轎車，懸掛假車牌，警方趁該車停等紅燈時，前往盤查，未料該車駕駛拒檢企圖衝撞後逃逸。

警方朝該車左後輪射擊4槍，車輪爆胎後，該車仍行駛逃離現場，逃離過程在文心路、市政北一路口撞擊1輛休旅車，肇事後又繼續逃逸。

警方循線追緝該車，在惠文路、文心一路，發現該車已失控自撞路燈桿、設備箱，駕駛已棄車逃逸，留下車內另名女乘客，已被警方帶回釐清案情，已鎖定嫌犯身份，查緝到案中，全案將依偽造文書、肇事逃逸、妨害公務等罪偵辦。

台中市一名男子駕駛黑色Lexus轎車懸掛假車牌，他拒絕警方盤查逃逸，警方朝車輪開4槍，男子轎車失控後自撞路旁設備箱、燈桿逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子駕駛黑色Lexus轎車懸掛假車牌，他拒絕警方盤查逃逸，警方朝車輪開4槍，男子轎車失控後自撞路旁設備箱、燈桿逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子駕駛黑色Lexus轎車懸掛假車牌，他拒絕警方盤查逃逸，警方朝車輪開4槍，男子轎車失控後自撞路旁設備箱、燈桿逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子駕駛黑色Lexus轎車懸掛假車牌，他拒絕警方盤查逃逸，警方朝車輪開4槍，男子轎車失控後自撞路旁設備箱、燈桿逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子駕駛黑色Lexus轎車懸掛假車牌，他拒絕警方盤查逃逸，警方朝車輪開4槍，男子轎車先撞另輛休旅車後，再自撞路旁設備箱、燈桿逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子駕駛黑色Lexus轎車懸掛假車牌，他拒絕警方盤查逃逸，警方朝車輪開4槍，男子轎車先撞另輛休旅車後，再自撞路旁設備箱、燈桿逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子駕駛黑色Lexus轎車懸掛假車牌，他拒絕警方盤查逃逸，警方朝車輪開4槍，男子轎車先撞另輛休旅車後，再自撞路旁設備箱、燈桿逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子駕駛黑色Lexus轎車懸掛假車牌，他拒絕警方盤查逃逸，警方朝車輪開4槍，男子轎車先撞另輛休旅車後，再自撞路旁設備箱、燈桿逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子駕駛黑色Lexus轎車懸掛假車牌，他拒絕警方盤查逃逸，警方朝車輪開4槍，男子轎車先撞另輛休旅車後，再自撞路旁設備箱、燈桿逃逸。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子駕駛黑色Lexus轎車懸掛假車牌，他拒絕警方盤查逃逸，警方朝車輪開4槍，男子轎車先撞另輛休旅車後，再自撞路旁設備箱、燈桿逃逸。記者陳宏睿／翻攝

妨害公務 偽造文書

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