拿刀割女友臉、鋼瓶毆斷肋骨 恐怖男還恫：3秒膠黏下體

台中周姓男子懷疑黃姓女友出軌，竟拿家裡鋼製保溫瓶痛毆、腳踹一頓，黃女當場遭打斷兩邊肋骨，周還持刀割破她左臉並囚禁3天，黃痛到受不了求去醫院周才放人，卻又持續傳訊恐嚇「讓妳死」、「拿3秒膠把妳下體黏起來」等語，檢方偵結依家暴傷害、恐嚇等罪嫌起訴。

檢警調查，周男（38歲）曾對黃女恐嚇被判拘役25日確定，去年5月30日才易科罰金執行完畢，但周不悔改，同年7月21日又以懷疑女友有第3者為由，拿家裡鋼製保溫瓶、出腳等方式痛毆黃全身一頓，導致她雙側肋骨都被打斷、傷痕累累。

但周仍不罷休，還拿刀威脅、畫破黃女左臉頰，並扣下手機不讓她離開或對外求救，囚禁達3天黃因遭毆痛的難受苦苦哀求稱自己很不舒服，周男直到24日才讓她到附近醫院就醫。

未料黃女才剛去看醫生，周又隨即尾隨到場恐嚇她「出院就讓妳死」，黃的弟弟得知後擔心安危到場接走姊姊，結果周變本加厲繼續傳訊騷擾，並對黃女稱「今天妳沒弄死我！就換我弄死妳」、「妳不跑！我會拿刀砍妳」。

周甚至還揚言稱「我明天沒拿3秒膠把妳下體黏起來，我跟妳姓黃」等語，黃女不堪長期虐待身心俱疲，心生畏懼下向警方報案提告。

檢方訊時，周男大致坦承並和黃女證詞相符，黃也提出相關對話紀錄、截圖佐證，並有醫院就診、受傷照片等佐證。