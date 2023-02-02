影／驚！賓士車阿里山公路夜間疾速飆車下山 前輪著火警方查辦

有網友將賓士車與另1輛轎車，夜間在嘉義縣台18線阿里山公路行駛下山，一前一後疑競速飆車影片，貼在記者爆料網，其中賓士車前輪著火冒煙，駕駛人下車查看吃驚，嘉義縣警察局交通隊查看影片，將查調車號，追查釐清涉及競速、跨越雙黃線交通違規行為。

「好扯、賓士車前輪著火冒煙！」，網友貼的影片共2分多鐘，從跟車的賓土車錄影畫面，看到前車一路疾速下車飆速，不時跨越雙黃線，當時夜間，未見其他車輛，賓士車停妥，有人下車查看，賓士車前輪著火冒煙。

警方說，汽車沿線違規行駛阿里山公路，將查車主究責，賓士車前輪著火研判是下車飆速，不斷急踩煞車，磨擦起火，2輛白色轎車在番路鄉台18線40公里下山方向，沿線違規跨越雙黃線、逆向及競速等危險行駛之訊息，將追查危險行駛違規的車主，通知到案說明，將依道路交通管理處罰條例相關違規開罰外，是否涉及刑法公共危險罪部分將通知駕駛人到案釐清後偵辦。