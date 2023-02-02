搭車粗心遺忘背包家當隨車走 熱心警協助尋回
22歲的黃姓男子搭車到台北車站後就停留在原地，一臉不知所措，中正一警方見到，上前詢問黃才透露隨身背包、手機都遺留在計程車上，警方立即聯繫上計程車行，順利找回黃男家當。
警方表示，黃男上月18日搭乘計程車到台北車站西側下車後，就駐足在原地，當時中正警一分局警備隊警員連慶勳正好在現場執行交通疏導勤務，見他一臉茫然，上前關心。
黃男才透露，隨身背包、手機等物品都遺留在計程車上，他除了懊惱粗心外，一時間無計可施，才傻愣在原地，連員得知後，立即熱心協助聯繫計程車行，順利找回黃男遺失的家當，讓黃男對警方處事效率讚不絕口。
中正警一分局呼籲，旅客搭車時務必注意自身財產安全，下車離開前應檢查隨身物品以免遺失，若不慎遺失物品，可撥打110就近請求警方協助，詳細回想搭乘路線與時間點，提供警方確切查察線索，警方都能提供必要協助。
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