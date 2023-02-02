影／天公生至金紙店偷錢 台南男行竊全都錄

台南45歲黃姓男子1月29日(習俗稱天公生)深夜11時許，前往附近康樂街金紙行欲購買金紙，入店時發現林姓老闆在店內坐椅上昏睡，黃男見桌上擺放一疊現金1萬7000元，乘隙放入自己口袋後快速離開，過程被監視器拍個正著，經警訪查竟是住在附近黃男所為，昨天將他帶回調查，依法送辦。

警方調查，黃男原欲前往金紙店購買天公生用的壽金，不料在店外呼叫無人回應，一進入店內又發現老闆昏睡中，且桌上有一疊現金，左顧右盼見四下無人後下手行竊。未料，犯罪過程為監視器全都錄。

林姓老闆清醒後，發現桌上現金不翼而飛，向台南市警二分局海安派出所報案，經員警到場勘察，細心的女警葉品瑩調閱監視器反覆觀看後，過濾釐清出90秒的行竊過程，並將嫌犯身形特徵透過社區友善通報網諮詢，馬上也得知涉案者即是住在附近的黃男。