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影／天公生至金紙店偷錢 台南男行竊全都錄

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南45歲黃姓男子1月29日(習俗稱天公生)深夜11時許，前往附近康樂街金紙行欲購買金紙，入店時發現林姓老闆在店內坐椅上昏睡，黃男見桌上擺放一疊現金1萬7000元，乘隙放入自己口袋後快速離開，過程被監視器拍個正著，經警訪查竟是住在附近黃男所為，昨天將他帶回調查，依法送辦。

警方調查，黃男原欲前往金紙店購買天公生用的壽金，不料在店外呼叫無人回應，一進入店內又發現老闆昏睡中，且桌上有一疊現金，左顧右盼見四下無人後下手行竊。未料，犯罪過程為監視器全都錄。

林姓老闆清醒後，發現桌上現金不翼而飛，向台南市警二分局海安派出所報案，經員警到場勘察，細心的女警葉品瑩調閱監視器反覆觀看後，過濾釐清出90秒的行竊過程，並將嫌犯身形特徵透過社區友善通報網諮詢，馬上也得知涉案者即是住在附近的黃男。

昨天晚間6時許前往黃的住處，將他帶回調查，並提出行竊時的影像事證，他才乖乖將偷來，並花剩6000元贓款提出交付，員警調查後依竊盜罪嫌送辦，並通知林姓老闆前來領回遭竊現金。

黃男進入店內時發現林姓老闆在店內坐椅上昏睡，見桌上擺放一疊現金1萬7000元，乘隙放入自己口袋後快速離開。圖／讀者提供
黃男進入店內時發現林姓老闆在店內坐椅上昏睡，見桌上擺放一疊現金1萬7000元，乘隙放入自己口袋後快速離開。圖／讀者提供

金紙 監視器 台南

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