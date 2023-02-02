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高雄男酒駕把車開進狹窄公園步道 警驚呼「不可思議」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄44歲胡姓男子日前酒駕上路，本想在住家附近找停車位，卻把車開到楠梓區右昌森林公園，並行使在僅有一車身寬的行人步道，遭巡邏員警攔查。警方除發現他酒測值超標，更驚訝能在酒醉情況下，把車不偏不倚開進狹窄步道直呼「不可思議」。

楠梓警分局加昌派出所員警1月30日晚上9時30分巡邏時，在楠梓區右昌森林公園內發現一輛銀色轎車，行駛在公園行人步道上，便上前將車攔下盤查。

駕駛胡男下車時，渾身散發酒氣，警追問是否酒駕，他也坦承與友人聚餐時，喝了幾杯啤酒。經酒測，吐氣酒測值高達每公升1.16毫克，明顯違法。

將人逮捕當下，警方發現，胡男喝醉酒，還能將只有一個車身寬的公園行人步道當成馬路，甚至不偏不倚沿著狹窄步道行駛，沿途還經過多處S型彎道，若稍有不慎還可能翻落高低差的邊坡，另員警驚呼「這比考汽車駕照還難，酒醉還能這樣開，簡直不可思議」。

但胡男只是帶著醉意，淡定得向警方說，是要把車開回家附近找停車位；警詢後，將他依公共危險罪移送。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄44歲胡姓男子日前酒駕上路，卻把車開到楠梓區右昌森林公園僅有一車身寬的行人步道。記者陳弘逸／翻攝
高雄44歲胡姓男子日前酒駕上路，卻把車開到楠梓區右昌森林公園僅有一車身寬的行人步道。記者陳弘逸／翻攝
高雄44歲胡姓男子日前酒駕上路，卻把車開到楠梓區右昌森林公園僅有一車身寬的行人步道。記者陳弘逸／翻攝
高雄44歲胡姓男子日前酒駕上路，卻把車開到楠梓區右昌森林公園僅有一車身寬的行人步道。記者陳弘逸／翻攝
高雄44歲胡姓男子日前酒駕上路，卻把車開到楠梓區右昌森林公園僅有一車身寬的行人步道。記者陳弘逸／翻攝
高雄44歲胡姓男子日前酒駕上路，卻把車開到楠梓區右昌森林公園僅有一車身寬的行人步道。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 酒測 森林公園

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