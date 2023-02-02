影／台灣警察真辛苦 為拋錨車輛推車 民眾讚爆
台灣的警察真辛苦！有民眾最近在彰化市曉陽地下道目睹一輛小貨車拋錨，民族路派出所4名員警一起幫駕駛推車情形，將影片po上網，讚嘆「目擊公僕為民服務」，路過民眾也紛紛為員警加油打氣。
彰化警分局民族路派出所1月31日下午4點半接獲民眾報案，稱其車子在彰化市曉陽地下道內故障，無法開出地下道，巡佐廖啓仲、警員王凱俊立即趕到現場，發現鄧姓民眾駕駛的小貨車，因排檔故障無法順利入檔，卡在地下道上動彈不得，只好向警方求助。
當時正是接近下課下班交通尖峰時段，若在原地等候拖吊車來，恐會造成車流回堵，員警立即決定先將車輛以人力方式推出地下道，但因小貨車上仍載有26輛重機車，重量過重，所以再請所內員警集體動員前來支援推車，由廖啓仲在後方警戒並管制交通，警員王凱俊、林慶華、劉建宏、謝浩呈等4名員警合力推車，將重達2噸多的貨車推行上坡百餘公尺，才使地下道恢復正常通行。
這段為民服務影音被路過民眾錄下po網，寫著「這是台灣警察」、「給彰化市警察一個讚，目擊公僕為民服務」，也有民眾稱讚員警「真勇」。
為民眾解圍後參與推車的員警們坦言「好累！」，不過員警謝浩呈說，平常會做像伏地挺身、舉啞鈴等重訓，增加肌耐力，看到民眾車子在地下道故障，一定很徬徨無措，可以協助民眾，很高興，這是警察服務的一環。
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