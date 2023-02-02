影／海岸搜索發現綠蠵龜 台中海巡人員救回

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所人員昨天灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻綠蠵龜擱淺，派員攜帶救援桶至現場處置，聯繫中華鯨䐁協會及海洋保育署第四工作站派員協助，初步檢視綠蠵龜無明顯外傷，再由中華鯨䐁協會人員將綠蠵龜載回照護。

昨天下午4點5分，第三岸巡隊溫寮安檢所人員灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻翻面擱淺的活體海龜，派員攜帶海龜救援桶至現場處置，並將海龜照片回傳海龜救援通報群組。

現場測量海龜長約52公分、寬約49 公分，無明顯外傷狀況良好，暫時放置海龜救援桶實施保濕，並將綠蠵龜帶回安檢所暫置，海保署第四工作站巡查員初判該海龜品種為保育類綠蠵龜；昨天傍晚，中華鯨豚協會郭專員及海保署第四工作站人員等人抵達，後續由中華鯨豚協會人員將綠蠵龜載回照護，今天再將綠蠵龜送至桃園 Xpark 都會型水生公園醫療檢查。