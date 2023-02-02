快訊

餐前一杯高纖豆漿提升飽足感…營養師提供3食譜助健康減重

實測給你看！三星手機藏著「變形吉娃娃」 簡單3動作秒召喚

紫南宮春節8天香油錢「驚人數字曝光」 廟方稱2022全年金流高達6億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／海岸搜索發現綠蠵龜 台中海巡人員救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所人員昨天灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻綠蠵龜擱淺，派員攜帶救援桶至現場處置，聯繫中華鯨䐁協會及海洋保育署第四工作站派員協助，初步檢視綠蠵龜無明顯外傷，再由中華鯨䐁協會人員將綠蠵龜載回照護。

昨天下午4點5分，第三岸巡隊溫寮安檢所人員灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻翻面擱淺的活體海龜，派員攜帶海龜救援桶至現場處置，並將海龜照片回傳海龜救援通報群組。

現場測量海龜長約52公分、寬約49 公分，無明顯外傷狀況良好，暫時放置海龜救援桶實施保濕，並將綠蠵龜帶回安檢所暫置，海保署第四工作站巡查員初判該海龜品種為保育類綠蠵龜；昨天傍晚，中華鯨豚協會郭專員及海保署第四工作站人員等人抵達，後續由中華鯨豚協會人員將綠蠵龜載回照護，今天再將綠蠵龜送至桃園 Xpark 都會型水生公園醫療檢查。

第三岸巡隊表示，海巡署平時積極參與海洋生態保育，投入海洋事務相關工作，民眾如果在岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打免付費服務專線「118」，海巡署將立即派員救援，共同維護海洋生態。

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所人員昨灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻海龜擱淺，派員攜帶救援桶至現場處置。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所人員昨灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻海龜擱淺，派員攜帶救援桶至現場處置。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所人員昨灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻海龜擱淺，派員攜帶救援桶至現場處置。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所人員昨灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻海龜擱淺，派員攜帶救援桶至現場處置。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所人員昨灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻海龜擱淺，派員攜帶救援桶至現場處置。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所人員昨灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻海龜擱淺，派員攜帶救援桶至現場處置。圖／海巡署提供

延伸閱讀

新任海巡署副署長張忠龍今就任 牽動軍警人員異動

海裡「百公斤黑影」亂入一家四口！網友見這幕幫捏冷汗：差點就30萬

吃力不討好很心寒 海大研究室不再接海龜救傷案

野柳國小海洋教育 認識貝類與海龜奇妙世界

相關新聞

影／天公生至金紙店偷錢 台南男行竊全都錄

台南45歲黃姓男子1月29日(習俗稱天公生)深夜11時許，前往附近康樂街金紙行欲購買金紙，入店時發現林姓老闆在店內坐椅上...

高雄男酒駕把車開進狹窄公園步道 警驚呼「不可思議」

高雄44歲胡姓男子日前酒駕上路，本想在住家附近找停車位，卻把車開到楠梓區右昌森林公園，並行使在僅有一車身寬的行人步道，遭...

懸掛假車牌拒攔查 台中警開4槍阻未果 左後輪破胎駕駛「繼續開」逃逸

台中市西屯區文心路在今天上午9時許時，傳出槍響，經查是第六警分局市政所警方，在西屯區文心路追查一輛懸掛假車牌轎車時，轎車...

影／海岸搜索發現綠蠵龜 台中海巡人員救回

海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所人員昨天灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻綠蠵龜擱淺，派員攜帶救援桶至現場處置...

高雄婦心情不佳偷療癒小盆栽 女主人氣炸報警物歸原主

高雄陳姓婦人路過鳳山區一處民宅，抱走門口仙人掌盆栽，女屋主發現心愛盆栽失竊報警；警方追查發現是陳婦所為，循線將陳逮捕；陳...

接二連三謊報鄰居吸毒、製毒 台南女挨罰6千元

陳姓女子去年10月15日起，1個月內接二連三以室內電話及手機撥打110報案專線，謊報安平區3連號住戶，有人吸毒、製毒情事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。