聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／海岸搜索發現綠蠵龜 台中海巡人員救回
海巡署中部分署第三岸巡隊溫寮安檢所人員昨天灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻綠蠵龜擱淺，派員攜帶救援桶至現場處置，聯繫中華鯨䐁協會及海洋保育署第四工作站派員協助，初步檢視綠蠵龜無明顯外傷，再由中華鯨䐁協會人員將綠蠵龜載回照護。
昨天下午4點5分，第三岸巡隊溫寮安檢所人員灘岸搜索時，在溫寮燈塔前方岸際沙灘發現1隻翻面擱淺的活體海龜，派員攜帶海龜救援桶至現場處置，並將海龜照片回傳海龜救援通報群組。
現場測量海龜長約52公分、寬約49 公分，無明顯外傷狀況良好，暫時放置海龜救援桶實施保濕，並將綠蠵龜帶回安檢所暫置，海保署第四工作站巡查員初判該海龜品種為保育類綠蠵龜；昨天傍晚，中華鯨豚協會郭專員及海保署第四工作站人員等人抵達，後續由中華鯨豚協會人員將綠蠵龜載回照護，今天再將綠蠵龜送至桃園 Xpark 都會型水生公園醫療檢查。
第三岸巡隊表示，海巡署平時積極參與海洋生態保育，投入海洋事務相關工作，民眾如果在岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打免付費服務專線「118」，海巡署將立即派員救援，共同維護海洋生態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言