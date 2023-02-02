高雄婦心情不佳偷療癒小盆栽 女主人氣炸報警物歸原主

高雄陳姓婦人路過鳳山區一處民宅，抱走門口仙人掌盆栽，女屋主發現心愛盆栽失竊報警；警方追查發現是陳婦所為，循線將陳逮捕；陳坦承因心情不佳，看到仙人掌很療癒才偷竊，雖到案物歸原主，仍被依竊盜罪嫌送辦。

鳳山警分局成功派出所警方1月30日傍晚5時許，接獲25歲楊姓女子報案，指稱放在五甲一路住家門前的仙人掌盆栽遭竊，損失約1000元。

警方調閱現場監視器，發現是1名頭戴安全帽、口罩的婦人，步行到被害人住處前一把抱走盆栽後離去。

警方擴大調閱周邊監視器畫面，以車追人，鎖定65歲陳姓婦人涉案，隔天通知陳到案說明；陳坦承當時因心情不好，行經被害人住家前，無意間看到仙人掌盆栽，讓她心情頓時好了起來，因此帶回家欣賞讓心情放鬆，供詞令警方哭笑不得。