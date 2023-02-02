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高雄婦心情不佳偷療癒小盆栽 女主人氣炸報警物歸原主

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄陳姓婦人路過鳳山區一處民宅，抱走門口仙人掌盆栽，女屋主發現心愛盆栽失竊報警；警方追查發現是陳婦所為，循線將陳逮捕；陳坦承因心情不佳，看到仙人掌很療癒才偷竊，雖到案物歸原主，仍被依竊盜罪嫌送辦。

鳳山警分局成功派出所警方1月30日傍晚5時許，接獲25歲楊姓女子報案，指稱放在五甲一路住家門前的仙人掌盆栽遭竊，損失約1000元。

警方調閱現場監視器，發現是1名頭戴安全帽、口罩的婦人，步行到被害人住處前一把抱走盆栽後離去。

警方擴大調閱周邊監視器畫面，以車追人，鎖定65歲陳姓婦人涉案，隔天通知陳到案說明；陳坦承當時因心情不好，行經被害人住家前，無意間看到仙人掌盆栽，讓她心情頓時好了起來，因此帶回家欣賞讓心情放鬆，供詞令警方哭笑不得。

陳女到案後，將仙人掌歸回給被害人，但因涉及竊盜罪，警詢後被警方送辦。

高雄陳姓女子因偷竊仙人掌，雖物歸原主，仍被警方依竊盜罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓女子因偷竊仙人掌，雖物歸原主，仍被警方依竊盜罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓婦人因心情不佳，偷竊他人的仙人掌療癒小盆栽，警方將她逮捕，仙人掌物歸原主。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓婦人因心情不佳，偷竊他人的仙人掌療癒小盆栽，警方將她逮捕，仙人掌物歸原主。記者石秀華／翻攝
高雄1名頭戴安全帽、口罩的婦人，步行到鳳山區五甲一路楊姓被害人住處前，一把抱走盆栽後離去。記者石秀華／翻攝
高雄1名頭戴安全帽、口罩的婦人，步行到鳳山區五甲一路楊姓被害人住處前，一把抱走盆栽後離去。記者石秀華／翻攝

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