接二連三謊報鄰居吸毒、製毒 台南女挨罰6千元
陳姓女子去年10月15日起，1個月內接二連三以室內電話及手機撥打110報案專線，謊報安平區3連號住戶，有人吸毒、製毒情事，台南市警四分局據報後均派員前往查看處理，不但查無此事，卻讓員警疲於奔命，並依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭裁罰6千元。
警方調查，陳女於去年10月15日以室內電話撥打110報案，指名安平區某住戶有人吸毒，請警方到場。警方據報後，慎重其事到場查看，瞭解狀況，結果查無相關事證。未料，事隔幾日，她又通報該址的隔壁製毒，經深入調查，全屬子虛烏有。
然而，陳女自10月15日至11月23日止，該址3連號住戶都遭通報，經警多次派員警到場查訪後，均查無吸毒、製毒等情事，住戶也不堪其擾。最後，警方依違反社會秩序維護法中，故意向該公務員謊報災害，移送審理。
台南簡易庭認陳女以室內電話及手機撥打110報案專線謊報稱安平區3連號住戶有人吸毒、製毒情事，請警方到場的舉動，已足使警察機關懷疑陳女或不特定人恐有生命、身體、健康或財產等危害，且警察機關於接獲通報後，已派員前往查看處理，顯然已使公務人員疲於奔命，且可能影響真正災害的搶救。法官認她故意向該管公務員謊報災害，處罰鍰6千元。
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