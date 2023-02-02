接二連三謊報鄰居吸毒、製毒 台南女挨罰6千元

陳姓女子去年10月15日起，1個月內接二連三以室內電話及手機撥打110報案專線，謊報安平區3連號住戶，有人吸毒、製毒情事，台南市警四分局據報後均派員前往查看處理，不但查無此事，卻讓員警疲於奔命，並依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭裁罰6千元。

警方調查，陳女於去年10月15日以室內電話撥打110報案，指名安平區某住戶有人吸毒，請警方到場。警方據報後，慎重其事到場查看，瞭解狀況，結果查無相關事證。未料，事隔幾日，她又通報該址的隔壁製毒，經深入調查，全屬子虛烏有。

然而，陳女自10月15日至11月23日止，該址3連號住戶都遭通報，經警多次派員警到場查訪後，均查無吸毒、製毒等情事，住戶也不堪其擾。最後，警方依違反社會秩序維護法中，故意向該公務員謊報災害，移送審理。