影／別以為喝藥酒沒關係 蘆洲警：仍是酒駕！

新北市邱姓男子，周二下午駕駛一輛小貨車，行經五股區成泰路3段，因其車尾警示燈故障，警巡經攔下盤查，卻聞到邱男身上散發些許酒味，邱男向警辯稱，工作時喝藥酒，自認酒精濃度不高，經警酒測值達0.18毫克，當場被帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

經調查，邱姓男子（48歲）周二（1月31日）下午近5時許，駕駛一輛小貨車，途中行經新北市五股區成泰路三段257號前，因貨車車尾警示燈故障，警巡邏經過看見趨前攔下盤查，卻聞到邱男身上散發些許酒味。

警詢問邱男有無喝酒，邱辯稱「工作時有喝藥酒」還說「酒精濃度不高，酒精濃度不會超標」等話，經警對其施以酒測值達0.18毫克，當場依違反道路交通管理處罰條例第35條開單扣車，並帶回派出所偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

蘆洲警呼籲，民眾為工作提神、暖身而飲用藥酒、威士比，藥酒雖含有中藥成分，有強身健體功效，但同時也含有酒精成分，民眾若飲用後駕車，仍是酒駕會觸犯公共危險罪嫌，不可不慎。