影／別以為喝藥酒沒關係 蘆洲警：仍是酒駕！
新北市邱姓男子，周二下午駕駛一輛小貨車，行經五股區成泰路3段，因其車尾警示燈故障，警巡經攔下盤查，卻聞到邱男身上散發些許酒味，邱男向警辯稱，工作時喝藥酒，自認酒精濃度不高，經警酒測值達0.18毫克，當場被帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。
經調查，邱姓男子（48歲）周二（1月31日）下午近5時許，駕駛一輛小貨車，途中行經新北市五股區成泰路三段257號前，因貨車車尾警示燈故障，警巡邏經過看見趨前攔下盤查，卻聞到邱男身上散發些許酒味。
警詢問邱男有無喝酒，邱辯稱「工作時有喝藥酒」還說「酒精濃度不高，酒精濃度不會超標」等話，經警對其施以酒測值達0.18毫克，當場依違反道路交通管理處罰條例第35條開單扣車，並帶回派出所偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
蘆洲警呼籲，民眾為工作提神、暖身而飲用藥酒、威士比，藥酒雖含有中藥成分，有強身健體功效，但同時也含有酒精成分，民眾若飲用後駕車，仍是酒駕會觸犯公共危險罪嫌，不可不慎。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言