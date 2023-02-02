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影／疲勞駕駛買咖啡未熄火 赤腳男1秒竊走

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

苗栗縣劉姓車主前天因疲勞駕駛，車輛未熄火下車買咖啡，未料一秒遭吳姓竊嫌開車，劉當場傻眼、睡意全消。警方發現吳嫌赤腳在寒風中行走行徑詭異，吳不配合盤查還開車逃逸，警方以優勢警力撂倒，揪出竊車身分，逮捕歸案。

前天清晨6點多，豐原警分局頂街所警員林家慶發現63歲吳男赤腳走在寒風中，行徑詭異，上前關心時吳竟開車逃逸，林員查詢車牌號碼竟是半小時前，在苗栗縣三義鄉通報失竊車輛，立即上前追捕。

警方先在豐原區復興路旁發現吳嫌遺棄的失竊車輛，並在巷弄內逮捕吳嫌。吳嫌坦承車子是他偷竊；警詢後依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方通知劉姓車主取車，劉坦言因疲勞駕駛，下車到超商買咖啡，想說很快就出來，貪圖方便未熄火，沒想到愛車1秒就被偷走，讓他瞬間睡意全消，相當懊悔；劉更訝異豐原警方2小時內就尋獲愛車，讓他相當感謝。

豐原警分局分局長劉其賢表示，民眾下車切莫貪圖方便掉以輕心，應隨時鎖門，魔鬼藏在細微處，凡事小心勿嫌煩，不要給竊嫌有機可趁的機會。

吳嫌竊車後赤腳在寒風中行走，行徑詭異，警方查獲失竊車輛，以優勢警力撂倒吳嫌，逮捕歸案。圖／讀者提供
吳嫌竊車後赤腳在寒風中行走，行徑詭異，警方查獲失竊車輛，以優勢警力撂倒吳嫌，逮捕歸案。圖／讀者提供
吳嫌竊車後赤腳在寒風中行走，行徑詭異，警方查獲失竊車輛，以優勢警力撂倒吳嫌，逮捕歸案。圖／讀者提供
吳嫌竊車後赤腳在寒風中行走，行徑詭異，警方查獲失竊車輛，以優勢警力撂倒吳嫌，逮捕歸案。圖／讀者提供

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