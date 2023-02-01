台中港工作人員進船艙作業急救不治 初判沼氣中毒窒息
台中港43號碼頭旁的東維輪，一名座艙底挖土機挖掘陳姓作業員今天進入作業時昏倒送醫，急救不治，醫師初步研判可能沼氣中毒窒息死亡，警方已報請檢察官明天相驗，查明死因。
台中港務消防隊今天上午接獲台中市119通報，台中港43號碼頭東維輪有工作人員在船上昏倒，消防隊派南堤及防風林分隊共9車11人到場搶救，現場消防隊及船方人員穿防護裝備，進入船艙將人員救至甲板，再由船上起重機吊掛傷患至救護車送醫。
報案人表示，患者是東維輪銅土散裝船，在座艙底挖土機挖掘作業人員，消防隊員回報現場瀰漫油漆味，立即將人送到梧棲童綜合醫院急救，他到院前已無呼吸心跳，現場急救並送醫。
醫院表示，68歲陳男中午送到醫院時已無呼吸心跳，急救後仍無法恢復生命徵象，中午12點52分宣告不治，研判應該是沼氣中毒窒息死亡。
台中港務分公司表示，此事故經港務公司棧埠處了解，男子送醫急救無效，這是裝卸公司與其委外公司承攬關係，已請該公司提醒事故公司於8小時內通報中部勞檢單位。
台中港務警察總隊等單位都趕到現場處理，是否有毒物影響待釐清，職業安全衛生署中區職業安全衛生中心說，已派員瞭解工安意外原因。
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