台中港工作人員進船艙作業急救不治 初判沼氣中毒窒息

台中港43號碼頭旁的東維輪，一名座艙底挖土機挖掘陳姓作業員今天進入作業時昏倒送醫，急救不治，醫師初步研判可能沼氣中毒窒息死亡，警方已報請檢察官明天相驗，查明死因。

台中港務消防隊今天上午接獲台中市119通報，台中港43號碼頭東維輪有工作人員在船上昏倒，消防隊派南堤及防風林分隊共9車11人到場搶救，現場消防隊及船方人員穿防護裝備，進入船艙將人員救至甲板，再由船上起重機吊掛傷患至救護車送醫。

報案人表示，患者是東維輪銅土散裝船，在座艙底挖土機挖掘作業人員，消防隊員回報現場瀰漫油漆味，立即將人送到梧棲童綜合醫院急救，他到院前已無呼吸心跳，現場急救並送醫。

醫院表示，68歲陳男中午送到醫院時已無呼吸心跳，急救後仍無法恢復生命徵象，中午12點52分宣告不治，研判應該是沼氣中毒窒息死亡。

台中港務分公司表示，此事故經港務公司棧埠處了解，男子送醫急救無效，這是裝卸公司與其委外公司承攬關係，已請該公司提醒事故公司於8小時內通報中部勞檢單位。