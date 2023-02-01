雇主找失聯移工蓋大樓挨罰55萬元 透天厝持分遭拍賣

法務部行政執行署屏東分署本月7日辦理「123拍賣會」，本次將法拍義務人座落屏東縣枋山鄉的透天厝持分，老闆為營造公司下包商，因雇用失聯移工蓋大樓，違反就業服務法規定，遭開罰55萬元，卻遲未繳納，旗下持分透天厝遭拍賣。

屏東執行分署指出，該名營造公司下包商，在2015年雇用8名印尼移工在淡海新市鎮的新建大樓工地綁鋼筋，經移民署專勤隊查獲移工原是申請來台在漁船或塑膠廠工作，或從事家庭看護，卻離開原就業地失聯後，在義務人承包案場當綁鐵工，新北市政府勞工局以義務人聘僱他人所申請的外國人工作，違反就業服務法規定，對他開罰55萬元，卻遲未繳納，案件移送屏東分署執行。

屏東執行分署受理後拍賣他名下位在枋山44坪透天厝，義務人持分為4分之1，已進入二拍，底價39萬1000元。另依法該移工收容期間伙食費與遣返所需的旅費，也由義務人負擔。屏東執行分署呼籲，不要僱用非法外籍勞工，避免得不償失。

下周123拍賣會，聯拍動產物件全部為股票，地下金融教父萬眾所持有的華泰商銀股票377股上次未拍出，本次進入二拍，只要達一拍底價一半就有機會帶走，另外還有群祺科技與台畜敦南股份有限公司股票，2月7日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標。

屏東分署指出，本次不動產另有座落內埔、枋山與里港的土地，與三地門、泰武與獅子鄉的原住民保留地。