逢甲商圈出現刺青男砍人？警：情侶吵架「已鎖定對象」

今天有網友在Dcard發文，指稱逢甲大學附近的福上巷有人持開山刀砍人，提醒附近學弟妹留意，第六警分局表示，全案發生在昨天上午，無人受傷，初判為情侶吵架。

第六警分局表示，昨天上午11時許接獲報案，西屯區福上巷附近有糾紛，但到場時，未發現民眾所描述的男子。

不過派出所警員不敢大意，積極調閱監視器釐清，研判應是情侶吵架糾紛，而非對著路人隨機攻擊，警方已鎖定吳姓男子（27歲）積極查緝到案。