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逢甲商圈出現刺青男砍人？警：情侶吵架「已鎖定對象」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

今天有網友在Dcard發文，指稱逢甲大學附近的福上巷有人持開山刀砍人，提醒附近學弟妹留意，第六警分局表示，全案發生在昨天上午，無人受傷，初判為情侶吵架。

第六警分局表示，昨天上午11時許接獲報案，西屯區福上巷附近有糾紛，但到場時，未發現民眾所描述的男子。

不過派出所警員不敢大意，積極調閱監視器釐清，研判應是情侶吵架糾紛，而非對著路人隨機攻擊，警方已鎖定吳姓男子（27歲）積極查緝到案。

今天有名網友在Dcard發文，文中描述妹妹差點被一名男性持開山刀砍傷，幸好妹妹當時坐在機車後座，急催油門才脫身，他提醒，該名男子身上有刺青，拿著開山刀，還直說「這輩子再也不想走這條路了」。

台中市逢甲商圈昨天傳出有男子持開山刀的糾紛。圖／摘自Dcard
台中市逢甲商圈昨天傳出有男子持開山刀的糾紛。圖／摘自Dcard

情侶 Dcard 逢甲夜市

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