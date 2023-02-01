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新北台65快速道路 貨車疑爆胎整輛車側翻路中
卓姓男子今天下午駕車行經新北市台65線快速道路，由板橋往土城方向，疑爆胎導致整輛車失控側翻道路中央，所幸駕駛未受傷也未波及同向其他車輛。卓男酒測值為零，這起事故一度造成交通受阻，警方通知清潔隊至現場清理路面，於40分鐘後恢復正常通行。
板橋警方今天下午4時獲報，台65線快速道路在板橋區由新莊往土城方向，在6.2公里處發生交通事故，警方到場發現卓姓男子（43歲）所駕駛的小貨車，往車輛右側側翻橫躺在道路中央。
卓男身上無明顯外傷，他表示未受傷不須就醫，並說，當時開車由新莊往土城方向行駛途中，疑似車子右後輪爆胎導致車輛突然失控而翻覆，所幸未波及同向其他車輛或碰撞安全島。
經警方場處理後，側翻的小貨車在下午 4時37分已由拖吊車上架拖離移置，並通知清潔隊派員至現場清理路面散落物及油漬後，原本一度受阻的交通也恢復通行。
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