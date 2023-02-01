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台中港警幼子滿周歲、休婚假中 股票投資欠債1000萬被發現死亡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中港務警察總隊李姓警員疑因股票投資失利負債1000萬，今天凌晨在雲林縣被發現在車內死亡，他去年結婚，因疫情延到現在才補休婚假，幼子將滿周歲，同事今天聽到消息很難過。

台中港警總隊今天說明，該總隊漁港中隊警員李姓警員今天凌晨在雲林縣水林鄉，自宅門前轎車內死亡，早上8點30分經其家屬發現，通知消防隊送中國醫藥大學北港附設醫院搶救，9點宣告不治。

據了解李員留有遺書，總隊將協助警員家屬辦理後續喪葬事宜，另對該中隊同仁加強心理諮商輔導。

據了解，李警去年結婚，因疫情延到過年後休婚假，同事說，他在台中港警總隊任職10年，因外勤單位會輪調，後來調到此中隊，工作任務單純，和同事相處融洽，他工作表現佳，但同事間不會聊到家庭生活與經濟問題。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中港警示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
台中港警示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

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