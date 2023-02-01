28歲女無照開夜車上路 台11線自撞整輛車倒頭栽

花蓮台11線豐濱芭崎段昨晚發生轎車自撞事故，無駕照的28歲李姓女子開車載著親友，經過30.7公里處時，疑似未注意前方路況，直接衝撞到路邊水溝，整輛車翻車倒頭栽，車上共5人送醫急救，幸好只有擦挫傷。

鳳林警分局新社派出所長曾文志表示，昨天晚間8點多接獲通報，豐濱鄉台11線30公里700公尺處南下車道有交通事故，經員警到場了解，發現是28歲李姓女駕駛開著轎車沿台11線北往南行駛至現場左彎道時，疑似未注意車前狀態，發生自撞外側路邊水溝，造成車輛翻車。

警方指出，駕駛人李女載乘客25歲林姓男友、李女的柯姓10歲兒子、7歲女兒，及19歲男友的侄子共5人，皆有身體多處輕微擦挫傷，無生命危險，由救護車送往衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院救治。

28歲李姓女子是高雄人，昨晚從花蓮出發要開車回到高雄，李女稱當時下坡路段車輛煞車卻打滑，才會撞到路邊翻車。經查駕駛無合格駕照，沒有酒駕，現場警方已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。