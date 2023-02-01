他檢舉休旅車違停人行道遭打臉 警察也證實「你錯了」

有民眾日前在新北市中和區發現一輛休旅車誇張違停人行道，拍照上網檢舉，沒想到警方回覆「違規態樣不明確」，他氣得至PTT貼文請大家評評理，卻遭網友打臉「是你檢舉事項錯誤」。警方證實，該民眾檢舉違規態樣為「駕車行駛人行道」，因僅檢附照片，無法證實駕駛開車上人行道，經審認違規要件事實未明確，才不舉發。

有民眾日前發現一輛休旅車誇張違停人行道，拍照上網檢舉，沒想到警方回覆「違規態樣不明確」，氣得至PTT貼文請大家評評理，卻遭網友打臉「是你檢舉事項錯誤」。記者翁至成／翻攝

原Po在PTT貼出當時休旅車違停照片，以及警方回覆不舉發的內容，稱「這樣看不出來違規態樣？？？484其實有問題的是我」，引發討論，雖然有人嘲諷「哈哈行人地獄」，但多數網友直指問題所在，稱「這種要打110請警察現場開單，民眾不能檢舉」、「因為照片看不出來是"行駛"人行道」、「你檢舉錯條，他並非在行駛狀態」。

對此，轄區中和警分局證實，該民眾檢舉「駕車行駛人行道」，需檢附動態影像證明駕駛開車開上人行道，由於該民眾僅檢附照片1張，無法證明駕駛開車上人行道，因此回覆違規要件事實未明確。