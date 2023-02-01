托嬰中心4保母疏於照顧 棉被蓋頭致8月大女嬰窒息死

胡姓保母去年4月12日在新北市某間托嬰中心照顧幼兒時，不慎將棉被蓋住一名九月大女嬰口鼻，導致女嬰窒息死亡，新北地檢署考量當時在場的還有其他3名保母，卻都未注意到意外發生，依過失致死罪起訴4人。

去年4月12日，9個月大徐姓女嬰被托育人員涉嫌蓋被悶死，事後社會局裁罰24萬元，業者兩月後自行休業，家長控托育員故意殺人，並開記者會質疑其他至少2名托育人員也涉虐嬰，要求市府擴大調查，以免還有其他人受害。

新北市社會局兒童托育科督導吳佳益表示，經檢視托嬰中心監視器畫面，發現女嬰在下午1時許仍有活動狀態，接近下午2時照護員安撫時，持續有將棉被蓋頭並側身以腳置於棉被上10餘分鐘，下午3時後陸續有孩子起床並有將棉被拉起，接近下午5時，照護員來確認狀況時，見女嬰呈趴睡，將女嬰翻身後發覺有異常，隨即急救並撥打119叫救護車。

吳佳益表示，觀看監視器畫面後，女嬰有趴睡及棉被覆蓋的情況，認為托嬰中心及照護員有照護不當的情況，以致延誤就醫時機，依兒童及少年福利與權益保障法對托嬰中心及照護員各處以最高罰鍰24萬元，另托嬰中心師生比不符規定，也要求限期改善。

檢方調查，女嬰去年3月22日進入托嬰中心幼苗班，班上除了胡姓保母，還有林姓負責人、林姓保母以及劉姓護理人員。4月12日下午2時許，胡姓保母哄女嬰入睡後，卻疏於注意，將棉被覆蓋在女嬰口鼻之上，另外3人也未注意到，女嬰因感冒加上頭部被棉被完全覆蓋、身處高二氧化碳堆積高濃度環境，造成呼吸性酸中毒死亡，直到下午4時許，劉姓護理人員才發現女嬰已失去呼吸，經緊急送醫仍宣告不治。