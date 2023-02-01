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影／蘆洲老婦喝完春酒騎機車買菜 後面竟然有警察

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

「那輛機車怎麼一直晃？」新北市蘆洲區1名69歲老婦心存僥倖，前天剛喝完春酒還騎機車去市場買菜，半路被巡邏員警遇見，原本以為只是載物太多重心不穩，追上前卻聞到她渾身酒臭，酒測值高達每公升0.75毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。

蘆洲警分局三民派出所2名警員，前天晚上7時許各騎1輛機車巡邏，路過光榮路在忠義國小前停等紅燈，看見吳姓老婦騎機車從前方巷口轉出，再右轉中正路騎遠。

員警好奇發現她騎車搖搖晃晃，原本以為只是腳踏板放太多東西導致重心不穩，後來還是決定「過去看一下好了！」結果追到中正路攔下，就聞到濃厚酒味。

老婦一開始還質問：「為何攔我？」且馬上從機車腳踏板拎起塑膠帶說：「我只是去買菜！」但酒駕事實明顯，最後還是受測，呼氣酒精值超標高達每公升0.75毫克，依法扣車、帶回派出所調查。

老婦說她退休後種菜務農，當天下午和朋友聚會喝春酒，傍晚打算騎車先到黃昏市場買菜再回家休息，未料中途遇到警察攔檢。

警詢後將吳姓老婦依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方並呼籲，過年之後春酒聚會難免小酌，切勿貪圖方便駕車，這段時間將加強攔查酒駕，請勿心存僥倖。

吳姓老婦喝完春酒，心存僥倖騎機車搖搖晃晃上路，被停等紅燈的巡邏員警遇見，追上前攔查酒測。記者林昭彰／翻攝
吳姓老婦喝完春酒，心存僥倖騎機車搖搖晃晃上路，被停等紅燈的巡邏員警遇見，追上前攔查酒測。記者林昭彰／翻攝
吳姓老婦接受酒測，呼氣值超標高達0.75毫克。她吹完氣帶著醉意，豪氣向員警表示：「我很配合你們！」記者林昭彰／翻攝
吳姓老婦接受酒測，呼氣值超標高達0.75毫克。她吹完氣帶著醉意，豪氣向員警表示：「我很配合你們！」記者林昭彰／翻攝

聚會 酒駕

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