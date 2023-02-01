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影／老翁招手上嘉縣公車突暈眩摔落受傷 司機報警送醫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣公車處1輛公車下午近2點，行駛嘉義市林森東路孔雀山莊招呼站牌，有名70多歲老翁招手上車，公車停妥，老翁爬上台階，疑身體不適，突然一陣暈眩，摔落車下受傷，林姓司機見狀，馬上報警送醫。

嘉義市警方調查，下午近2點，嘉義縣公車梅山鄉開往嘉義市區，車上戴20多名乘客，有名70多歲老翁招手上車，公車停妥，老翁爬上階梯，突然一陣暈眩摔落車下，送醫治療，不是公車撞人車禍。

林姓司機說，70多歲老翁在林森東路孔雀山莊招呼站，招手上車，他將公車停妥，老翁爬上階梯，一手拿玉米，一手扶扶梯往階梯上走，突然一陣暈眩，摔落車下倒地，他馬上報警送醫。

公車處調查，契約駕駛員林姓司機，駕駛121-U9號營業大客車，行駛梅山往嘉義線 (經竹崎)班車，下午1點45分，在嘉市林森東路孔雀山莊站牌，見1名住梅香園老人長照中心老翁，招手欲上車，公車即靠站開車門。

老翁腳跨上2個台階後，因不明原因往後仰並摔落地面，頭部撞到台電變電箱水泥底座受傷，意識清醒，經駕駛員立即通報110、119救護車送往醫院診療，初步研判公車靜止狀態，讓老翁上車尚未啟動公車，肇事原因仍需由警察釐清調查。

嘉義縣公車處1輛公車下午近2點，行駛嘉市林森東路孔雀山莊招呼站牌，有名70多歲老翁招手上車，公車停妥，老翁爬上台階，突然一陣暈眩，摔落車下受傷，林姓司機見狀，馬上報警送醫。記者魯永明／攝影
嘉義縣公車處1輛公車下午近2點，行駛嘉市林森東路孔雀山莊招呼站牌，有名70多歲老翁招手上車，公車停妥，老翁爬上台階，突然一陣暈眩，摔落車下受傷，林姓司機見狀，馬上報警送醫。記者魯永明／攝影
嘉義縣公車處1輛公車下午近2點，行駛嘉市林森東路孔雀山莊招呼站牌，有名70多歲老翁招手上車，公車停妥，老翁爬上台階，突然一陣暈眩，摔落車下受傷，林姓司機見狀，馬上報警送醫。記者魯永明／攝影
嘉義縣公車處1輛公車下午近2點，行駛嘉市林森東路孔雀山莊招呼站牌，有名70多歲老翁招手上車，公車停妥，老翁爬上台階，突然一陣暈眩，摔落車下受傷，林姓司機見狀，馬上報警送醫。記者魯永明／攝影
嘉義縣公車處1輛公車下午近2點，行駛嘉市林森東路孔雀山莊招呼站牌，有名70多歲老翁招手上車，公車停妥，老翁爬上台階，突然一陣暈眩，摔落車下受傷，林姓司機見狀，馬上報警送醫。記者魯永明／攝影
嘉義縣公車處1輛公車下午近2點，行駛嘉市林森東路孔雀山莊招呼站牌，有名70多歲老翁招手上車，公車停妥，老翁爬上台階，突然一陣暈眩，摔落車下受傷，林姓司機見狀，馬上報警送醫。記者魯永明／攝影

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