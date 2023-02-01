命大！過彎滑落4層樓高邊坡 高雄88歲老夫妻只受輕傷

高雄88歲莊姓男子駕駛小貨車今天中午載著同歲的郭姓妻子一同外出，行經旗山區龍文巷山區產業道路時，車輛不明原因衝出道路翻落邊坡，落地時車體呈左側翻，兩人一度受困，消防將人救出後，所幸老夫妻僅受輕傷，送義大醫院救治後，無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。

經查，這起事故發生於今天中午12時25分，莊男開小貨車載著妻子，行經旗山區龍文巷山區產業道路，過彎時，車輛不明原因失控，連人帶車從3、4層高的邊坡滑落。

小貨車落地時，車體呈左側翻，駕駛座及後車斗都扭曲毀損，車內兩人一度受困，消防獲報後派員將人救出，所幸，兩人只受輕傷，意識清楚，送義大醫院治療，無生命危險。