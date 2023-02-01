快訊

燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

命大！過彎滑落4層樓高邊坡 高雄88歲老夫妻只受輕傷

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄88歲莊姓男子駕駛小貨車今天中午載著同歲的郭姓妻子一同外出，行經旗山區龍文巷山區產業道路時，車輛不明原因衝出道路翻落邊坡，落地時車體呈左側翻，兩人一度受困，消防將人救出後，所幸老夫妻僅受輕傷，送義大醫院救治後，無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。

經查，這起事故發生於今天中午12時25分，莊男開小貨車載著妻子，行經旗山區龍文巷山區產業道路，過彎時，車輛不明原因失控，連人帶車從3、4層高的邊坡滑落。

小貨車落地時，車體呈左側翻，駕駛座及後車斗都扭曲毀損，車內兩人一度受困，消防獲報後派員將人救出，所幸，兩人只受輕傷，意識清楚，送義大醫院治療，無生命危險。

詳細事故原因，目前仍待調查，對此警方也呼籲，駕駛人勿疲勞駕駛，遵守道路交通安全規則，山區道路切勿穿越雙黃線。

高雄88歲莊姓男子駕駛小貨車今天中午載著同歲的郭姓妻子一同外出，行經旗山區龍文巷山區產業道路時，車輛不明原因衝出道路翻落邊坡。記者陳弘逸／翻攝
高雄88歲莊姓男子駕駛小貨車今天中午載著同歲的郭姓妻子一同外出，行經旗山區龍文巷山區產業道路時，車輛不明原因衝出道路翻落邊坡。記者陳弘逸／翻攝
高雄88歲莊姓男子駕駛小貨車今天中午載著同歲的郭姓妻子一同外出，未料過彎時不慎翻落邊坡，所幸兩人，只受輕傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄88歲莊姓男子駕駛小貨車今天中午載著同歲的郭姓妻子一同外出，未料過彎時不慎翻落邊坡，所幸兩人，只受輕傷。記者陳弘逸／翻攝

延伸閱讀

明下午2時開搶！ 樂桃3/28開航名古屋單程3200元有找

高雄岡山文化中心「門面」滿是補丁 要花3千多萬翻新

基隆女南下高雄追愛 被查出通緝上銬與男友離情依依

男子偷機車欲南返高雄 南警1小時後迅速破案

相關新聞

酒駕飆車逆向 撞死過馬路6旬婦

五十五歲賴姓男子前晚酒後開車沿新北市汐止山路下山，行經汐平路一段時突然跨越中線逆向行駛，撞上正在過馬路的六十九歲蘇姓婦人...

女駕駛臨停交流道開門波及他車 後方驚「刮到保時捷」

49歲施姓女子昨天駕駛白色休旅車臨停在高雄旗山區嶺口交流道上，未料要上車時，打開車門竟敲擊到一旁的紅色保時捷轎車，導致該...

影／蘆洲老婦喝完春酒騎機車買菜 後面竟然有警察

「那輛機車怎麼一直晃？」新北市蘆洲區1名69歲老婦心存僥倖，前天剛喝完春酒還騎機車去市場買菜，半路被巡邏員警遇見，原本以...

影／老翁招手上嘉縣公車突暈眩摔落受傷 司機報警送醫

嘉義縣公車處1輛公車下午近2點，行駛嘉義市林森東路孔雀山莊招呼站牌，有名70多歲老翁招手上車，公車停妥，老翁爬上台階，疑...

命大！過彎滑落4層樓高邊坡 高雄88歲老夫妻只受輕傷

高雄88歲莊姓男子駕駛小貨車今天中午載著同歲的郭姓妻子一同外出，行經旗山區龍文巷山區產業道路時，車輛不明原因衝出道路翻落...

花蓮駕駛移動怪手不慎翻覆 遭重壓傷重不治

花蓮縣吉安鄉昨天發生一起工安意外，49歲張姓男子駕駛怪手，要從運輸板車上移動下來時，不慎導致怪手翻覆，整個人被壓在駕駛座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。