花蓮駕駛移動怪手不慎翻覆 遭重壓傷重不治
花蓮縣吉安鄉昨天發生一起工安意外，49歲張姓男子駕駛怪手，要從運輸板車上移動下來時，不慎導致怪手翻覆，整個人被壓在駕駛座。救護人員獲報到場把張男救出，但頭部重創無生命跡象，送醫傷重不治，今天警調將進一步調查釐清事故原因。
警方調查，昨天12點15分，張姓男子開農用板車載運1台怪手，要整理農地的石頭，當他把怪手從板車上開下來時，疑似農地鬆軟不平整，怪手往駕駛座側邊傾倒，張男身體遭怪手重壓，當場沒有生命跡象。
現場民眾發現後通報119，救護人員到場後，發現壓在張男身上的重物已被移開，立即在現場施救，並將男子送至花蓮慈濟醫院急救。但頭部重創嚴重，院方於13點30分宣告不治。
警方初步調查，認為可能是張男操作不慎，加上未採取適當措施而發生意外，將移請勞動部職安署北區職業安全衛生中心進一步釐清，全案也報請花蓮地方檢察署司法相驗，調查事故原因。
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