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開外掛騙金幣損失上億　手遊《靈境殺戮》36玩家遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

地心引力公司3年前在台代理韓國知名手遊《靈境殺戮》，讓不少玩家趨之若鶩，後來該公司發現明明系統中用來購買裝備升級的遊戲金幣在帳面上大賣，卻沒有相對應的款項入帳，追查後竟發現有玩家下載非法外掛程式，利用系統BUG騙取金幣。檢調循線找出36名涉嫌詐騙金幣的玩家，台北地檢署今依詐欺罪將這些玩家起訴。

《靈境殺戮》曾獲韓媒評選年度最危險MMORPG手遊，2020年由地心引力引進成為台灣代理商，該遊戲宣稱「裝備不靠抽，全在野外搶！懸賞系統讓每次殺或被殺都攤在陽光下，真正的自由交易，全民+11神裝不是夢！」因此有玩家利用外掛程式騙取金幣，讓標榜陽光、公開的該公司更是忍無可忍。

檢調查出，網路上有人疑似發現該遊戲中的BUG，設計出一套專供iPhone手機使用的外掛程式。玩家透過外掛程式，先在遊戲中假裝購買金幣，隨即取消交易，但取消交易的指令會被外掛程式攔截，只進到Apple商店的付款系統，但《靈境殺戮》系統卻不會收到，因此會按照原交易交付玩家帳戶遊戲金幣。

不少玩家藉此不花一毛錢，便騙得大量金幣升級裝備，後來地心引力因出售的金幣與公司收入不成比例察覺有異，進而發現上述不法外掛程式，經查共造成公司上億元損失，於是向檢調報案，檢調耗費近1年時間，清查出36名使用該外掛程式騙取金幣的玩家，今依法起訴。

韓國手遊《靈境殺戮》遭不肖人士開發外掛程式，供玩家騙取遊戲金幣損失上億。圖／取自《靈境殺戮》台灣官網
韓國手遊《靈境殺戮》遭不肖人士開發外掛程式，供玩家騙取遊戲金幣損失上億。圖／取自《靈境殺戮》台灣官網

詐騙 詐欺

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