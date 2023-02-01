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金門1天2「撞」況 失控自撞路樹、陷水溝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金寧鄉環島北路二段近西山路段昨發生小客車自撞路邊行道樹的交通事故，車頭損壞，但好在駕駛及乘客共3人送醫後無大礙；無獨有偶，金沙鎮環島東路2段也發生開車失控陷水溝，好在駕駛無大礙。警方初步排除酒後駕車，肇事原因釐清中。

金湖分局表示，昨日下午2時8分左右，有位白姓駕駛人開紅色自用小客車，沿金沙鎮環島東路2段由鵲山圓環往陽翟方向行駛，行經陽翟附近直行路段時，疑似精神不濟，車輛右偏衝出路面自撞水溝，造成駕駛白姓駕駛人左眼、嘴部及手腳擦挫傷。

警方據報趕抵現場，發現車輛毀損嚴重，迅速排除事故及疏導交通。經對駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

另外，昨日下午3時29分許西半島也發生1起小客車自撞行道樹的交通事故。陳姓男子駕駛租賃小客車沿著環島北路二段由金沙往金城方向行駛，稱事發當時疑因精神不濟，自撞路邊行道樹。事故造成車頭損壞，駕駛及乘客蔡女、王女及陳男均受傷送醫。警方現場實施酒測，排除酒後駕車。

金門警方提醒民眾，駕駛人疲勞駕駛恐引發精神不濟降低專注力，容易發生交通事故。精神不濟時，應稍做休息、養足精神再上路，千萬不要硬撐，避免憾事發生。開車應隨時保持安全距離，欲速則不達，安全是回家唯一的路。另交通事故地點接近轉彎路段，駕駛人務必減速慢行，以減少事故發生。

金門一輛紅色小客車昨行經陽翟附近直行路段時，右偏衝出路面差點掉進水溝，車損嚴重。圖／警方提供
金門一輛紅色小客車昨行經陽翟附近直行路段時，右偏衝出路面差點掉進水溝，車損嚴重。圖／警方提供
金門一輛小客車昨日下午在西半島自撞路邊行道樹，造成車頭損壞，駕駛及3乘客受傷送醫。圖／警方提供
金門一輛小客車昨日下午在西半島自撞路邊行道樹，造成車頭損壞，駕駛及3乘客受傷送醫。圖／警方提供

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