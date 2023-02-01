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派出所前稱認識蔡英文要報案 男搶齊眉棍摔傷警察 妨害公務罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

30歲魏姓男子去年9月25日到北投分局永明派出所前徘徊，大聲講話，值班殷姓巡佐攜齊眉棍上前警戒，魏自稱「認識蔡英文總統，我要報案，我要你的棍子」，涉嫌用力拉扯齊眉棍，順勢過肩摔警察，導致巡佐四肢多處挫傷，士林地檢署偵結，依妨害公務罪嫌起訴。

起訴指出，去年9月25日凌晨50分許，30歲魏男在永明派出前徘徊，執勤中的巡佐上前盤查，魏男涉嫌用力拉扯巡佐手中持有的應勤裝備齊眉棍，導致巡佐猛力摔下階梯，四肢多處、雙膝蓋擦傷，齊眉棍當場斷裂。

北投分局指出，魏男為轄區人口，當時巡佐攜齊眉棍上前詢問魏男需要何協助，魏男口中僅不斷重複「我認識蔡英文總統，我要報案，我要你的棍子」等胡言亂語，巡佐稱若無其他事情，請他早點回家休息。

不料，魏男趁巡佐轉身不備之際，衝向巡佐搶奪齊眉棍，巡佐當場向前撲飛，摔倒跌下派出所的階梯，值班的林姓員警見狀立刻上前，制止魏男行為，當天凌晨1時許，依妨害公務現行犯逮捕魏男。

巡佐就醫診斷右手背、左手掌、左手肘、雙膝蓋擦傷等傷害。士林地檢署認定，魏男坦承犯行，依據職務報告、監視器畫面、齊眉棍斷裂照片、診斷證明書，認定魏男涉犯妨害公務罪嫌，依法起訴。

男子搶巡佐手上的齊眉棍，順勢摔傷警察，遭依妨害公務罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
男子搶巡佐手上的齊眉棍，順勢摔傷警察，遭依妨害公務罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
男子搶巡佐手上的齊眉棍，順勢摔傷警察，遭依妨害公務罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
男子搶巡佐手上的齊眉棍，順勢摔傷警察，遭依妨害公務罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
男子搶巡佐手上的齊眉棍，順勢摔傷警察，遭依妨害公務罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
男子搶巡佐手上的齊眉棍，順勢摔傷警察，遭依妨害公務罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝

蔡英文 妨害公務

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