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男子駕車紅線違停 巡邏員警上前取締意外查獲通緝犯

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

46歲卓姓男子因毒品案遭台南地檢署通緝，昨天他駕駛白色轎車外出，途中在台南市安南區安中路4段超商前紅線違停，巡邏員警發現上前取締盤查，進而發現他通緝身分，警詢後依法解送南檢歸案。

台南市警三分局安南派出所警員顏伯庭、蔡丞諭， 昨天下午1點30分執行巡邏勤務時，在安南區安中路4段超商前發現1輛白色轎車於紅線違停，員警見狀立即停下查看。

正當警員查詢車籍資料時，1名男子急忙從超商跑出，並表示為該車駕駛人，員警當下便請男子出示身分資料，盤查過程中，意外發現駕駛卓姓男子為台南檢察署於1月30日發布毒品通緝犯，依法解送歸案。據了解，卓駕車外出，途中至超商購物，未料一時貪圖方便而交通違規遭員警盤查，進而發現通緝身分。

台南市警三分局表示，警方全力維持治安，針對犯罪熱點區域加強巡邏，強化可疑人車盤查，防範宵小犯案，給市民一個治安安穩的環境。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

卓姓男子因毒品案遭台南地檢署通緝，昨天他駕車在安南區超商前紅線違停，巡邏員警發現上前取締盤查，進而發現他通緝身分，警詢後依法解送南檢歸案。記者黃宣翰／翻攝
卓姓男子因毒品案遭台南地檢署通緝，昨天他駕車在安南區超商前紅線違停，巡邏員警發現上前取締盤查，進而發現他通緝身分，警詢後依法解送南檢歸案。記者黃宣翰／翻攝
46歲卓姓男子因毒品案遭台南地檢署通緝，昨天他駕車在安南區超商前紅線違停，巡邏員警發現上前取締盤查，進而發現他通緝身分，警詢後依法解送南檢歸案。記者黃宣翰／翻攝
46歲卓姓男子因毒品案遭台南地檢署通緝，昨天他駕車在安南區超商前紅線違停，巡邏員警發現上前取締盤查，進而發現他通緝身分，警詢後依法解送南檢歸案。記者黃宣翰／翻攝

通緝 超商

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