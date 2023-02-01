新北夫妻欠債80萬想不開 警入屋驚見1屍體...丈夫「我怎麼還活著」

新北市一對夫妻在外積欠80多萬元債務，自認無力償還，2人情緒低落決定共赴黃泉，朋友數日聯繫不上，感覺有異，房東獲悉機警報警「房客房間有異狀」，請求警方查看，孰料入屋驚見妻子明顯死亡，丈夫還有生命跡象，緊急送醫。丈夫清醒訝異「我怎麼還活著」，向警方交代妻子死亡原因，確認是場悲劇。

警方1月2日下午4點多獲報，中和區某公寓有異狀需警方協助趕抵，跟房東一同入屋，發現徐姓妻子（30歲）在臥室床上明顯死亡，而賴姓丈夫（34歲）則倒在客廳沙發，觀察他有微弱呼吸心跳，緊急送醫以高壓氧治療後，恢復意識，救回一命。

警方待賴男狀況穩定，詢問事發經過，他才透露夫妻2人因欠債80多萬元想不開，跨完年後決定共赴黃泉，卻沒想到自己沒死，警詢後依加工自殺罪嫌，將賴男函送法辦。

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