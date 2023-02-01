台中港務警員股票投資失利負債1000萬 今被發現陳屍自用車內
台中港務警察總隊李姓警員疑因股票投資失利負債1000萬，今天凌晨在雲林縣車內被發現死亡，警方正協助家屬辦事後續喪葬事宜，加強員警心理諮商輔導。
台中港警總隊今天說明，該總隊漁港中隊警員李姓警員今天凌晨在雲林縣水林鄉，自宅門前轎車內死亡，早上8點30分經其家屬發現，通知消防隊送中國醫藥大學北港附設醫院搶救，9點宣告不治。
據了解李員留有遺書，表示因股票投資失利，負債約1000萬元，無力負擔，始走上輕生一途，總隊將協助警員家屬辦理後續喪葬事宜，另對該中隊同仁加強心理諮商輔導。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言