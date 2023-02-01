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台中港務警員股票投資失利負債1000萬 今被發現陳屍自用車內

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中港務警察總隊李姓警員疑因股票投資失利負債1000萬，今天凌晨在雲林縣車內被發現死亡，警方正協助家屬辦事後續喪葬事宜，加強員警心理諮商輔導。

台中港警總隊今天說明，該總隊漁港中隊警員李姓警員今天凌晨在雲林縣水林鄉，自宅門前轎車內死亡，早上8點30分經其家屬發現，通知消防隊送中國醫藥大學北港附設醫院搶救，9點宣告不治。

據了解李員留有遺書，表示因股票投資失利，負債約1000萬元，無力負擔，始走上輕生一途，總隊將協助警員家屬辦理後續喪葬事宜，另對該中隊同仁加強心理諮商輔導。

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雲林 警察 北港

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