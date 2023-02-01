女駕駛臨停交流道開門波及他車 後方驚「刮到保時捷」

49歲施姓女子昨天駕駛白色休旅車臨停在高雄旗山區嶺口交流道上，未料要上車時，打開車門竟敲擊到一旁的紅色保時捷轎車，導致該車右後方車漆有明顯刮傷，後方駕駛見狀更驚呼「刮到一台保時捷」，針對施女違規事項，警方也將依法開罰。

施女昨天傍晚5時31分許，駕駛白色休旅車行經國道10號東向22公里嶺口交流道時，突然臨停在路上，並閃雙黃燈下車講電話，未料要上車時，打開駕駛座車門，碰撞到行經一旁49歲邱男駕駛的紅色保時捷轎車。

整起事故經過，被後方車輛的行車記錄器拍下，後方駕駛更以台語驚呼「把保時捷卡落去（敲下去）」，事後影片也被上傳到YouTube。整起事故並無人傷亡，雙方駕駛酒測值為零。

針對這起事故，警方表示，將針對施女依交通管理處罰條例第56-1條規定｢汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者｣開罰，可處1200元以上3600以下罰鍰。