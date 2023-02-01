大叔偷牽單車挨告冤喊「騎錯車」法官一查認了判他無罪
高雄夏姓少年的捷安特腳踏車放在捷運站被偷，報警後警方根據監視器畫面，查獲黃姓竊嫌到案，檢警偵辦後依竊盜罪將他起訴，法院審理時黃男喊冤，稱他是「騎錯車」並沒有行竊，法官根據黃男提出證據，發現他確實有一輛與夏男相同的腳踏車，認定他確實可能是騎錯車，判決無罪。
判決指出，夏姓少年將腳踏車停在中正一路、大順三路旁的輕軌站，去年2月14日下午5時許，夏男要去牽車時，發現腳踏車不翼而飛，於是到鄰近的派出所報案，警方沿途調閱監視器畫面，發現是黃姓男子偷騎走，循線通知他到案，依竊盜罪嫌函送法辦。
檢警偵辦時，夏男指他的腳踏車輪框有換過，並不是原廠輪框，也沒有裝輪子，椅墊下方還有學校停車貼紙，檢方調查後，認為夏男腳踏車辨識度高，偵結依竊盜罪將黃男起訴。
高雄地院審理時，黃男喊冤，舉相關照片佐證，指他的公司曾和中山大學合作，開發自行車共享軟體APP，為此採購15輛公路車，加上學生自備的單車共有30部，後來開發計畫中止，他們將這些單車移往捷運站存放跟使用，其中有一輛單車與夏男款式相同，前年10月27日停在輕軌凱旋站，他是騎錯車，並不是故意行竊。
法官發現，黃男確實曾因公司業務所需，陸續購買10多輛腳踏車，因此對每輛腳踏車的特徵、外觀，可能會產生誤認，且參考黃提出的GOOGLE GPS時間軸紀錄及街景圖，他確實曾將腳踏車停在輕軌凱旋公園站，該輛車外觀確實跟夏姓少年的單車一樣。
法官認為，夏男腳踏車輪框雖非原廠，還有學校貼紙，但不是「一望即知」的明顯特徵，黃男當時應是急於轉換交通工具，才會在牽車時，未能詳加確認腳踏車外觀而「誤牽」，不具竊盜的主觀犯意，綜合相關事證，判他無罪。
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