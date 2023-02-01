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貢寮台2線核四廠前曳引車追撞 宜蘭往基隆雙線一度受阻

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市貢寮區台2線96公里處核四廠前，今天上午10點多，兩輛大型營業貨運曳引車追撞，現場沒有人受傷，一度造成宜蘭往基隆方向雙線車道受阻無法通行，在11點多已排除現場，恢復通行。

瑞芳警分分調查，車禍發生在今天上午10時13分，地點在貢寮區台2線96公里處核四廠前。

警方說，黃男駕駛營業貨運曳引車與男駕駛的營業貨運曳引車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛時發生追撞，現場沒有人員受傷，但造成宜蘭往基隆方向雙線車道受阻無法通行。

分局澳底派出所、澳底車處小組員警3名處理及交通疏導管制，通報交控中心及警廣電台提醒用路人，肇事現場11時5分已排除，肇事責任由警方採調調查。

貢寮台2線核四廠前曳引車追撞，宜蘭往基隆雙線一度受阻。圖／警方提供
貢寮台2線核四廠前曳引車追撞，宜蘭往基隆雙線一度受阻。圖／警方提供
貢寮台2線核四廠前曳引車追撞，宜蘭往基隆雙線一度受阻。圖／警方提供
貢寮台2線核四廠前曳引車追撞，宜蘭往基隆雙線一度受阻。圖／警方提供

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